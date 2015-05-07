حبس نائب رئيس مدينة بنى سويف لاتهامه بتقاضى 100 ألف جنيه رشوة من مقاول

قرر مساء أمس الأربعاء، المستشار محمد بسيونى رئيس نيابة بنى سويف الكلية بإشراف المستشار تامر الخطيب محامى عام النيابات، حبس محمود غريب محمود نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتقاضى رشوة من أحد المقاولين المسجلين فى مشروعات الوحدة نظير إرساء أحد العطاءات عليه.

وكان العقيد محمد شرف رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية ببنى سويف قد تلقى بلاغا من (شهاب أ ) مقاول يقيم قرية جبل النور بمركز ببا جنوب المحافظة، يفيد طلب المتهم منه رشوة قيمتها 100 ألف جنيه مقابل تسهيل حصوله على أحد العطاءات.

وبعد تكثيف التحريات وتقنين الإجراءات وترقيم المبلغ المالى المتفق عليه تم تسجيل اللقاء الذى جمع المتهم، والمقاول بالصوت والصورة فى أحد شوارع مدينة بنى سويف، وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط المتهم متلبسا بتقاضى الرشوة.

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