أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس نائب رئيس مدينة بنى سويف لاتهامه بتقاضى 100 ألف جنيه رشوة من مقاول

Google+ Print
حبس نائب رئيس مدينة بنى سويف لاتهامه بتقاضى 100 ألف جنيه رشوة من مقاول حبس نائب رئيس مدينة بنى سويف لاتهامه بتقاضى 100 ألف جنيه رشوة من مقاول
قرر مساء أمس الأربعاء، المستشار محمد بسيونى رئيس نيابة بنى سويف الكلية بإشراف المستشار تامر الخطيب محامى عام النيابات، حبس محمود غريب محمود نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتقاضى رشوة من أحد المقاولين المسجلين فى مشروعات الوحدة نظير إرساء أحد العطاءات عليه.

وكان العقيد محمد شرف رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية ببنى سويف قد تلقى بلاغا من (شهاب أ ) مقاول يقيم قرية جبل النور بمركز ببا جنوب المحافظة، يفيد طلب المتهم منه رشوة قيمتها 100 ألف جنيه مقابل تسهيل حصوله على أحد العطاءات.

وبعد تكثيف التحريات وتقنين الإجراءات وترقيم المبلغ المالى المتفق عليه تم تسجيل اللقاء الذى جمع المتهم، والمقاول بالصوت والصورة فى أحد شوارع مدينة بنى سويف، وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط المتهم متلبسا بتقاضى الرشوة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365