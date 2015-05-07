دورة لفهرسة الدوريات بمكتبة الإسكندرية 24 مايو

أعلن قسم الخدمات التعليمية بإدارة خدمات المعلومات بمكتبة الإسكندرية، عن بدء دورة جديدة من دورات البرنامج الدولى للتدريب على علوم المكتبات، دورة فهرسة الدوريات، وتبدأ الدورة يوم الأحد 24 مايو وتستمر حتى الخميس 28 مايو 2015.

تتناول دورة فهرسة الدوريات كل ما يتعلق بالإعداد الفنى لهذا النوع من أوعية المعلومات، باستخدام أنظمة الفهرسة المقروءة آليًّا من خلال قواعد "مارك 21".

يلقى المحاضرات متخصصو إدارة العمليات الفنية بمكتبة الإسكندرية، ويهدف البرنامج الدولى للتدريب على علوم المكتبات إلى التدريب المهنى لأخصائيى المكتبات والمعلومات لإمدادهم بالمعرفة المتخصصة والمهارات العلمية والعملية وتدريبهم على أحدث ما وصلت إليه التقنيات فى مجال علوم المكتبات والمعلومات وخدماتها ومهارات إتاحتها وإدارتها.