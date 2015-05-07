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الإصلاح والتنمية: الخلافات الداخلية بـ"الوفد" لن تؤثر على توجهنا للاندماج

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الإصلاح والتنمية: الخلافات الداخلية بـ"الوفد" لن تؤثر على توجهنا للاندماج الإصلاح والتنمية: الخلافات الداخلية بـ"الوفد" لن تؤثر على توجهنا للاندماج
أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن اندماج حزبه مع حزب " الوفد " لن يتأثر بالخلافات الداخلية التى يشهدها الحزب، موضحا أن "الوفد " كيان له اسم وتاريخ، مستبعدا تصاعد الخلافات داخل " الوفد " لأكثر مما هى عليه الآن.

و شدد لـ"اليوم السابع " على أن نية الاندماج لازالت قائمة ولكن تحالف الوفد المصرى شبه متوقف لحين صدور قانون الانتخابات، موضحا أن مختلف الأحزاب الآن فى حالة "لا مشاورات ولا مفاوضات حول التحالفات" لحين خروج القانون للنور.

ولفت إلى أن استمرار الحزب بقائمة "فى حب " مرهون بإعادتها النظر فى الشخصيات المرشحة عليها ومحاولة تقويتها بشكل أكبر .

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