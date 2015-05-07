هاشم ربيع: دعم أمير قطر السابق لطلاب الإخوان يؤكد أنه مازال يحكم

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن قطر توجهها معروف ضد مصر وخارطة الطريق، ويصعِّب كثيرا من أى مساعٍ للمصالحة بين مصر وقطر.

وأضاف ربيع لـ"اليوم السابع" أن حديث حمد بن خليفة عن طلاب الإخوان، يؤكد أن هناك شخصا واحد هو من يتحكم فى قطر وهو حمد وليس الأمير الحالى تميم، كما يؤكد مدى عداء الدوحة للقاهرة، مواصلة تحريضها ضد مصر، ودعمها للإخوان وطلابهم.

وأوضح نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قطر دولة صغيرة وتريد أن يكون لها دور فى المنطقة عبر التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية، متابعا: "قطر تعطى لنفسها دور أكبر من حجمها".

وكان حمد بن خليفة حيا طلاب جماعة الإخوان على مظاهراتهم داخل الحرم الجامعى، زاعما أنهم – أى طلاب الإخوان - يتعرضون لتنكيل والقمع والقتل.

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