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مميش: رفع 166 مليون متر مكعب رمال من القناة وانتهاء العمل بعد 90 يوما

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مميش: رفع 166 مليون متر مكعب رمال من القناة وانتهاء العمل بعد 90 يوما مميش: رفع 166 مليون متر مكعب رمال من القناة وانتهاء العمل بعد 90 يوما
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية أمس، إن العمل بمشروع القناة الجديدة سينتهى بعد 90 يوما موضحا أن الكراكات العاملة فى مشروع قناة السويس الجديدة نجحت فى رفع 166 مليونا و145 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 65.7% من المستهدف رفعه، وهو 250 مليون متر مكعب.

ومن جانبه أشار المهندس وجدى زكى المدير التنفيذى لأعمال التكريك بمشروع قناة السويس الجديدة إلى أن جميع الكراكات البالغ عددها 39 كراكة بقطاعات المشروع الثلاث نجحت فى رفع مليون و564 ألف متر مكعب من الرمال أمس مشيرا إلى أن 23 كراكة تابعة للتحالف «الإماراتى البلجيكى الهولندى» تعمل فى المجرى الملاحى للقناة الجديدة نجحت فى رفع 119مليونا و722 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 62.4%.

وأضاف، أن 11 كراكة تعمل بالتفريعة الغربية للقناة فى منطقة البحيرات تابعة للتحالف «البلجيكى الأمريكى» نجحت فى رفع 37 مليونا و986 ألف متر مكعب بنسبة 82.6%، إلى جانب 5 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بتفريعة البلاح نجحت فى رفع 8 ملايين و436 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بنسبة 56.3%.


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