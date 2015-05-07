27 رئيسا يشهدون العرض العسكرى بعيد النصر فى روسيا من بينهم السيسى

يستعد 27 من رؤساء الدول والحكومات، ومن بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة روسيا فى الفترة من 8 إلى 10 مايو للاحتفال بالذكر الـ70 لانتصار روسيا فى الحرب العالمية الثانية على ألمانيا النازية، حيث سيتم تقديم عرض عسكرى فى ساحة الكرملين بهذه المناسبة بحضور رؤساء الدول.

وأكد مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف، أنه كجزء من الاحتفالات بالذكرى الـ70 للانتصار فى الحرب الوطنية العظمى سيزور العاصمة الروسية موسكو نحو 27 رئيسا من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية.

ومن بين الحاضرين، الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، ورئيس الصين شى جين بينج، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، ورئيس أرمينيا سيرج سركسيان، وزعيم أذربيجان إلهام علييف، ورئيس روسيا البيضاء الكسندر لوكاشينكو، ورئيس طاجيكستان إمام على رحمانوف، ورئيس جمهورية قيرغيزستان ألمظ بك اتامباييف، ورئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، ورئيس كوبا راؤول كاسترو، ورئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، ورئيس جمهورية الهند برانام موخرجى، وزعيم تركمانستان قربان بيردى محمدوف، والأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون والمدير العام لليونسكو إيرينا بوكوفا.

كما سيحضر رئيس فلسطين محمود عباس ورئيس قبرص "نيكوس أناستاسيادس، ورئيس جمهورية التشيك ميلوس لزيمان، رئيس الوزراء السلوفاكى روبرت فيكو، رئيس مقدونيا جيورجى إيفانوف، ورئيس صربيا توميسلاف نيكوليتش ورئيس مجلس الرئاسة فى البوسنة والهرسك ملادن ايفانيتش، ومن المتوقع حضور رؤساء فيتنام ومنغوليا ورئيس زيمبابوى روبرت موجابى.

وأوضحت صحيفة "ازفيستيا" الروسية أن برنامج الاحتفالات سوف يبدأ من يوم 7 مايو، وسيقوم الرئيس الروسى بلقاء قادة الدول بداية من 8 مايو، وسيتم توقيع نحو 40 وثيقة، بما فى ذلك اللقاء مع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى يوم 9 مايو كما قال مساعد الرئيس الروسى.

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