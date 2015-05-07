نادى كفر الشيخ يبرأ ساحته: كاميراتنا لا تصل لموقع استهداف طلبة الكلية الحربية

أكد مصدر أمنى أن التحقيقات مستمرة للكشف عن مرتكبى حادث استاد كفر الشيخ مستمرة على نطاق واسع للوصول للجناة الحقيقيين المتطورتين فى تفجير قنبلة راح ضحيتها ثلاثة من طلاب الكلية الحربية وإصابة اثنين آخرين تحسنت حالتهما.

وعلى جانب آخر، كان مجلس إدارة نادى كفر الشيخ الرياضى قد أصدر بيانا أكد فيه أن مجلس إدارة نادى كفر الشيخ يدين أحداث استاد كفر الشيخ التى راح ضحيتها ثلاثة من طلاب الكلية الحربية وأصيب اثنان آخران.

وقالت أسماء حمد عضو مجلس إدارة النادى فى البيان الذى نشرته على صفحة النادى "بمزيد من الحزن والأسى ينعى مجلس إدارة نادى كفر الشيخ الرياضى شهداء الوطن من الشباب المصرى رجال القوات المسلحة طلبة الكلية الحربية، الذين استشهدوا نتيجة عمل إجرامى بأيدى الغدر والخسة والندالة من أشخاص خانوا تراب الوطن الذى نشأوا فيه".

وأضافت "نظرا لما شهدته وسائل الإعلام المختلفة من تضارب الأخبار وسرد المعلومات غير الصحيحة والمغلوطة بخصوص هذا الحادث الأليم يود مجلس إدارة النادى توضيح كل الحقائق التالية لشعب مصر العظيم: أولا أن مكان وقوع هذا الحادث المشين هو بوابة الاستاد الرياضى لمحافظة كفر الشيخ المجاور لبوابة نادى كفر الشيخ الرياضى، وأن الاستاد الرياضى هو هيئة مختلفة ومستقلة تماما عن النادى تابعة لمديرية الشباب والرياضة والنادى هيئة مستقلة تماما يديرها مجلس إدارة منهم من هو منتخب".

وتابع البيان أن "ما أثير حول عدم تشغيل كاميرات المراقبة الخاصة بالنادى يوم الحادث، نود الإحاطة أولا: بأن مكان الواقعة داخل حجرة أمن وحراسة داخل الاستاد الرياضى وخاضعة لإشراف مديرية الشباب والرياضة ولا علاقة للنادى الرياضى بتلك الحجرة التى لا تقع فى نطاقه ولا تخضع لإشرافه من قريب أو بعيد".

واستطرد البيان: "الكاميرات الخاصة بالنادى الرياضى كاميرات حديثة ما زالت تحت التجربة ولم يتم تفعيلها بشكل نهائى ولم يعين فنيين مدربين للعمل عليها، فضلاً عن عدم استكمال تركيب العدد المتبقى من الكاميرات وفقا للمتفق عليه مع الشركة المختصة".

وأكد البيان أن الكاميرات الموجودة بالنادى مخصصة فقط لمنطقة النادى الرياضى وموجهة لداخل النادى، ولا توجه إلى منطقة الاستاد الرياضى حيث تقع الحجرة محل الحادث.

وأشار البيان إلى أن مدى عمل الكاميرات لا يتجاوز خمسة عشر مترا، ولا يصل إلى الحجرة محل الحادث التى تبعد أكثر من خمسون مترا فضلاً عن اختلاف وجهتها عن موقع تلك الحجرة.

وأضاف البيان أن "الكاميرات لا تعمل بصفه دائمة ومنتظمة ويتم إغلاقها فى غير أوقات عمل النادى الرياضى، إلى جانب أنها فى مرحلة التجربة، وأهاب مجلس إدارة النادى بكل الجهات المعنية وأبناء الوطن تحرى الدقة فيما يتم نشره عن ذلك الحادث الأليم حتى لا يتم الإشارة بأصابع الاتهام إلى الأبرياء الشرفاء من المختصين بالنادى الرياضى بكفر الشيخ، ومن أجل هذا كان لزاما علينا توضيح الصورة كاملة أمام الرأى العام، رحم الله شهداءنا الأبرار وأعاننا على محاربة الإرهاب حفظ الله مصر شعبا وجيشا وشرطة وقضاءً".