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محافظ الإسكندرية يتفقد وصول دفعة من قطارات الترام وأتوبيسات النقل العام

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تفقد الدكتور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، مساء أمس الأربعاء، يرافقه اللواء عصمت الاشقر نائب مدير إدارة المرور دفعة جديد من قطارات "الترام" وأتوبيسات النقل العام الجديدة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير وسائل النقل العام وتقديم أفضل خدمة للمواطن السكندرى، حيث تم إدخال 6 قطارات و8 أتوبيسات جديدة إلى الخدمة، وتمتاز القطارات الجديدة بمميزات عدة منها تطوير المقاعد ولافتات المحطات واللوحات الضوئية بالعربات وقلة الضوضاء التى تصدر منها.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد إبراهيم عليوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب، أنه جارى التعاقد مع إحدى شركات الاتصالات لتقديم خدمة الـwifi للركاب، مشيرًا إلى أن جميع العاملين بالهيئة يعملون ليلاً ونهاراً لتقديم أفضل خدمة للجمهور وشعب الإسكندرية.

وخلال الجولة أكد المسيرى، ضرورة وضع نظام حديث لضبط توقيتات الوصول والانطلاق، ووضع كاميرات داخل القطارات لحفظ الأمن، مشددًا على الاهتمام بالنظافة والصيانة الدورية للقطارات.

المحافظ يتفقد عربات الترام الجديدة -اليوم السابع -5 -2015
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المحافظ يتفقد عربات الترام الجديدة

أتوبيسات النقل العام الجديدة فور وصولها الإسكندرية -اليوم السابع -5 -2015
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أتوبيسات النقل العام الجديدة فور وصولها الإسكندرية

الأتوبيسات الجديدة قبل دخولها الخدمة -اليوم السابع -5 -2015
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الأتوبيسات الجديدة قبل دخولها الخدمة

عربات الترام الجديدة -اليوم السابع -5 -2015
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عربات الترام الجديدة

عربات الترام من الداخل -اليوم السابع -5 -2015
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عربات الترام من الداخل

أتوبيسات النقل العام من الداخل -اليوم السابع -5 -2015
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أتوبيسات النقل العام من الداخل

المحافظ يرافقه قيادات النقل العام بالإسكندرية -اليوم السابع -5 -2015
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المحافظ يرافقه قيادات النقل العام بالإسكندرية

المحافظ داخل أتوبيسات النقل العام -اليوم السابع -5 -2015
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المحافظ داخل أتوبيسات النقل العام

المحافظ خلال الجولة -اليوم السابع -5 -2015
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المحافظ خلال الجولة

المسيرى يستمع إلى شرح قيادات النقل العام -اليوم السابع -5 -2015
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المسيرى يستمع إلى شرح قيادات النقل العام


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