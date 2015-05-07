«مقذوفات» تقتل رجل أمن وستة مدنيين في جازان ونجران

استشهد رجل أمن وستة مدنيين أمس في سقوط ثلاثة مقذوفات جاءت من داخل الأراضي اليمنية على مدينة نجران وعلى محافظة الحرث بمنطقة جازان.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بجازان إن مقذوفاً عسكرياً سقط على منزل في قرية البحطيط بمحافظة الحرث وقتل رجلاً وزوجته وأصاب ثلاثة أشخاص.

كما أوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بنجران أن مقذوفين سقطا على مدينة نجران واستشهد إثرهما شخصان داخل سيارة مدنية، وأحد المارة، وعاملٌ في ورشة لإطارات السيارات، إضافة إلى قائد دورية سجون برتبة عريف اسمه حيان سالم الوادعي.

تغمد الله الجميع بواسع رحمته وتقبلهم في الشهداء.