أمير الكويت وولي ولي العهد يبحثان مستجدات المنطقة

استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في دار سلوى امس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بحضور صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد وأصحاب السمو والمعالي الوزراء بالحكومة الكويتية والوفد الرسمي المرافق لسمو ولي ولي العهد. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين المبذولة تجاهها. وقد أقام سمو أمير دولة الكويت مأدبة غداء تكريماً لسمو ولي ولي العهد ومرافقيه.

وكان سمو ولي ولي العهد قد وصل إلى دولة الكويت امس في زيارة رسمية. وكان استقبال سموه في الصالة الأميرية بالمطار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح ومعالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك ومعالي وزير التجارة والمالية أنس الصالح ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق ركن محمد خالد الخضر والشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الدكتور عبدالعزيز الفايز والملحق العسكري السعودي في الكويت العميد ركن ناصر الحماد. ويضم الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي ولي العهد معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

من جهة اخرى غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع دولة الكويت امس بعد زيارة رسمية.

وكان في وداع سمو ولي ولي العهد في الصالة الأميرية بالمطار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح ومعالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك ومعالي وزير التجارة والمالية أنس الصالح ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق ركن محمد خالد الخضر وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الدكتور عبدالعزيز الفايز والملحق العسكري السعودي في الكويت العميد ركن ناصر الحماد.

وغادر بمعية سمو ولي ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.