أمير الرياض يدشن حملة «شموخ» لمكافحة الابتزاز

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض صباح أمس (الأربعاء)، الحملة التوجيهية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمكافحة الابتزاز (شموخ)، بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض، بحضور معالي الرئيس العام للهيئة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وبيَّن أمير الرياض أن آفة الابتزاز أمر جلل، ويفتك بعفاف الشباب من أناس لا يخافون الله. وقال: "أشارككم هذا الصباح افتتاح هذه الحملة المباركة "شموخ" وهي بلا شك شموخ في بلد الشموخ، ومع أبناء بلد شامخٍ دائماً في العزة والكرامة، ومع ملك له دورٌ كبير في الشموخ والعمل المفيد في بناء الإنسان، وإن اختيار هذا الموضوع ليكون منطلقاً لأعمالٍ مفيدة على مدى عامٍ كامل هوَ عملٌ جليلٌ أقدم من خلاله الشكر لمعالي الرئيس وأصحاب السعادة وكلاء الرئيس، وكذلك للزملاء جميعاً في الهيئات بالمملكة".

فيصل بن بندر: العرض ليس بعده شيء والابتزاز كلمة نتنة

واضاف: "إن كلمة الابتزاز كلمة سيئة على أذن المسلم؛ لأنها في الواقع ذات صدى سيئ جداً ورائحة نتنة، ولون سيئ وطعم أسوأ، وديننا الإسلامي يوجهنا وينهانا عن الوصول إلى هذا المستوى المتدني، فمن يرضى على نفسه أن يكون مبتزاً، هنا يجب أن نقف ونضع خطوطاً تحت هذه الكلمة، ويجب أن يعيها كل مسلم، فما بالك بالأجهزة المسؤولة عن هذه النواحي وعن صقل الأخلاق وعن التوجيه السليم للمسلمين جميعاً".

وأردف سموه: "حقيقة أيها الإخوة ديننا الإسلامي يحثنا دائماً على المحافظة على الضرورات الخمس وهي الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال، فإذا تركنا لها مجالاً مفتوحاً لكل من أراد يعبث فيها فسنصل في يوم من الأيام وصولاً فارغاً من الأخلاق والقوة والتمكين، ويجب أن نتوجه إلى النص الإسلامي الصحيح، وأن نأخذ به وبكل عناصره في مدارسنا وفي جامعاتنا وفي إداراتنا".

واستطرد الأمير فيصل بن بندر: "الابتزاز له صور مختلفة يجب أن تكون بعيدة عنا وعن أعمالنا، أنا لا أريد أن أوجِّه هنا توجيهات معينة فأنتم لديكم العلم، والحملة لديها العناصر الجيدة والبناءة، وأرجو من حملتكم وانطلاقة هذا البرنامج الخير الوفير، وأن نكون دائماً دعاة خير، ورسل سلام للمسلمين جميعاً، وأن نحافظ على أعراض المسلمين، فالعرض ليس بعده شيء هو الأساس، لذلك يقال لا تنازل عن العرض والأرض، فالأرض هي الوطن، والعرض هو ما يمس الإنسان دائماً في منهجه وأسرته وعمله".

وأكد الدكتور السند، أن تدشين أمير الرياض لهذه الحملة يعني اهتمام القادة بهذه الآفة التي تشكل خطراً حقيقياً على الشباب والفتيات. وقال: "في وطن الإسلام والسلام والأمن والإيمان والرخاء والاستقرار ينعم الجميع بالأمن الأخلاقي والعقدي والسلوكي والفكري في هذه البلاد المباركة، ويقف الجميع شامخاً عزيزاً بعقيدته ثم بولائه لولاة أمره ولوطنه، ولذا يقف الجميع دائماً وأبداً في وجه كل معتدٍ أثيم يريد الانقضاض على أمن الناس في عقيدتهم وفكرهم وأخلاقهم وسلوكهم، والرئاسة بكل أجهزتها والعاملين فيها يقفون موقف المواجهة لكل مبتز يريد انتهاك الأعراض والسطو على حقوق الناس وخصوصياتهم وأسرارهم ومعلوماتهم ويريد أن يبتز الآمنين".

وأضاف: "نحن ننعم في هذه البلاد بالقيادة الراشدة التي تقف دائماً وأبداً في مساندة وتشجيع الرئاسة في تحقيق رسالتها وأهدافها، ليبقى الناس آمنين على عقيدتهم وآمنين في أفكارهم وآمنين على أخلاقهم وسلوكهم وأعراضهم وأموالهم في أمن وإيمان".

واختتم بقوله: "صاحب السمو الشكر لكم على حضوركم وتشريفكم الحفل الذي تنطلق فيه الحملة ضد المبتزين في حملة شموخ والتي تنطلق لمدة عام كامل في كافة مناطق المملكة ويشاركنا فيها شركاء استراتيجيون من مؤسسات الدولة التعليمية من الجامعات ومدارس المملكة، وكذا شركاؤنا في النجاح من وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام، وأيضا إمارة منطقة الرياض وكافة العاملين في الأجهزة الحكومية التي تساند انطلاق هذه الحملة المباركة".

وقالت مدير جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتور هدى بنت محمد العميل: "في البداية يسرني أن أتقدم بالشكر لمعالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وجميع المسؤولين في الهيئة على جهودهم في توعية المجتمع كما أهنئهم وأهنئ نفسي على انطلاق هذه الحملة المباركة الهادفة إلى توجيه وحماية المجتمع النسائي، وتأتي هذه الحملة مكملة وداعمة لجهود جامعة الأميرة نورة وسعيها الحثيث لبناء مجتمع نسائي معتد بدينه وخدمة وطنه".