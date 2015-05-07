قصة آسرة في عطر NARCISO الجديد

نارسيسو رودريغيز يقدّم إضافة جديدة إلى عطره الأخير من NARCISO وهو NARCISO eau de toilette. إنّ هذا العطر الجديد هو فصل جديد في قصة سحر الجاذبية وفنّ الإغراء الذي كان قد بدأ مع NARCISO eau de parfum .

"يجسّد كلا العطرين منNARCISO أقصى نواحي الإغراء وإن كان ذلك بطرق مختلفة. مع عطر eau de toilette، تكمن الفكرة في استكشاف طبيعة الجذب غير المتوقعة والنابضة بالحياة".

نارسيسو رودريغيز

بينما يعكس عطر NARCISO eau de parfum فنّ الإغراء بقوة تثير الفضول ضمنيًا، أتى عطر eau de toilette الجديد من NARCISO ليسلّط الضوء على قوّة الجذب بشاعرية ساحرة وواضحة وآسرة: يعبّر eau de toilette NARCISO إذاً عن فنّ الإغراء بأسلوب جديد وبارز.

"يبثّ العطران الجديدان شعورًا بالازدواجية المتجذرة في الأنوثة، وهي أساس كل عملي إن كان في مجال العطور أو الأزياء".

نارسيسو رودريغيز

اليوم يبرز eau de toilette NARCISO وجهًا جديدًا من الأنوثة التي تأسر العقول؛ بحيث يعكس طبيعة الجذب التي يصعب وصفها والمتجسدة تحديدًا في الصورة الفوتوغرافية الجديدة لراكيل زيميرمان المأخوذة عن قرب. تبدو عارضة الأزياء في هذه الصورة الجديدة، فاتنة بنظرتها الجذابة والآسرة التي تعكس طبيعة eau de toilette NARCISO الساحرة والفاتنة.

تفوح من هذا العطر رائحة الفاوانيا المتمازجة مع الوردة البلغارية لتشكل باقة أزهار بيضاء تحوّل المسك الذي يميز العطر إلى قلب ينبض نقاوة وشاعرية. جدير بالذكر أنّ عطر eau de toilette هذا يخطف الأنفاس إذ تنبثق منه نفحات خشبية مترفة من أريج الفيتيفر الراقي وعبير خشب الأرز الأسود والأبيض.

في حين أنّ عطر eau de parfum و عطر eau de toiletteمن NARCISO يتشاركان الرموز الغرافيكية نفسها إلاّ أنّ لوحة انعكاسية تسلط الضوء على الفرق بينهما. أمّا القارورة واضحة المعالم التي تتخذ شكل مكعب زجاجي شفاف فتكشف هذه المرة عن شكل شبه بيضاوي ناعم يطفو داخلها، وهو شبيه بقلب من اللون الأسود الحاد يردد صدى الصورة الساحرة تماماً لراكيل زيميرمان. يبقى اسم هذا العطر شعارًا بسيطًا مكتوبًا باللون الأبيض الناصع. ثم يأتي عنصر آخر من الغموض وهو التوقيع الشفاف على غطاء القارورة المستطيل، إشادة للمسك النقي الذي يميز هذا العطر.

يحتفي اليوم eau de toilette NARCISO بوجه جديد من الأنوثة الجذابة من خلال تركيبة تأسر حاسة الشم المتجسدة في الصورة الجديدة والفاتنة لراكيل زيميرمان.