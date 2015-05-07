زوجة العاهل المغربى تستقبل تشيلسى كلينتون فى مراكش

استقبلت الأميرة للا سلمى زوجة العاهل المغربى الملك محمد السادس مساء أمس "الأربعاء " بالقصر الملكى بمراكش، تشيلسى كلينتون، نائبة رئيسة مؤسسة كلينتون، حيث تم استعراض الدور الذى تقوم به المؤسسة والاهداف التى تسعى إلى تحقيقها فى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط .

وتشارك شيلسى كلينتون فى أعمال "مبادرة كلينتون العالمية للشرق الأوسط وإفريقيا " الذى انطلقت أعماله فى وقت سابق اليوم بمشاركة العديد من الشخصيات العالمية ممثلة للقطاعين الخاص والعام ورؤساء كبريات المقاولات ومنظمات غير حكومية وفاعلين من المجتمع المدنى.

وكان الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون قد ألقى كلمة فى حفل الافتتاح تطرق خلالها إلى العديد من القضايا التى تهم القارة وإسهامات مبادرة كلينتون فى هذا الصدد .

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