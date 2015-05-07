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د. الطريفي يشكّل لجنة لتطوير مركز الملك فهد الثقافي

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د. الطريفي يشكّل لجنة لتطوير مركز الملك فهد الثقافي د. الطريفي يشكّل لجنة لتطوير مركز الملك فهد الثقافي

    وجه د.عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام بتشكيل لجنة إشرافية برئاسة د. عبدالله بن صالح الجاسر نائب وزير الثقافة والإعلام رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون المكلف وعضوية كل من د. أحمد بن صالح الصمعاني المستشار المشرف العام على مكتب وزير الثقافة والإعلام، ود. ناصر بن صالح الحجيلان وكيل الوزارة للشئون الثقافية، وسعدون بن سعد السعدون المستشار المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية، ود. عثمان بن صالح الصيني، ومحمد بن عبدالله السيف، وعبدالرحمن بن محمد العليق، وإبراهيم بن عبدالله الجابر مقرراً للجنة.

وستتولى اللجنة مشروع تطوير المركز وإعداد اللوائح والضوابط التنظيمية لذلك، وسيقوم الأعضاء بالاجتماع بشكل دوري في مقر المركز للقيام بمراجعة كيفية عمله وكلف إبراهيم بن عبدالله الجابر بإدارة المركز.

ويعد مركز الملك فهد الثقافي مركزاً إشعاعياً حضارياً ورمزاً من رموز الثقافة في المملكة ومنبراً ثقافياً تتفاعل داخله ومن خلاله المعطيات الثقافية والفنية فيما بين قطاعات الثقافة وبين المجتمع من أجل تنمية الثقافة والفنون في المملكة.

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