محافظ حوطة بني تميم يستقبل مبايعي ولي العهد وولي ولي العهد

حوطة بني تميم - خالد بن محمد

استقبل محافظ حوطة بني تميم خالد بن فهد أبو نيان المبايعين لولي العهد وولي ولي العهد.

وشهدت صالة الاستقبال بالمحافظة حضور رؤساء ومديري الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس المحلي ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية في المحافظة وعدد من المواطنين الذين قدموا لمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولياً للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد ونائبا ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.