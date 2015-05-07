إيقاف العمل في «تعليم نجران».. وإلغاء اختبارات الثانوية العامة

وجه وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل، الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أمس بإيقاف العمل بصفة نهائية لهذا العام بما فيها إلغاء اختبارات الثانوية العامة التي كانت مقررة يوم الأحد المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة حمد آل شرية في تصريح صحافي أنه بناء على الأحداث التي شهدتها منطقة نجران أمس والتي كان من ضمن مخططها الآثم استهداف عدد من المدارس، وحرصا على سلامة الطلاب والطالبات وجميع منسوبي المدارس، وجه وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل بما يلي: إيقاف العمل في جميع الروضات والمدارس للبنين والبنات، على أن تتم معاملة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية وفقا للآلية المطبقة للمرحلة المتوسطة التي تم الإعلان عنها سابقا، أما المواد الدراسية التي لم يدرسها الطالب في الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول ثانوي "النظام الفصلي" فيعطى الدرجة كاملة لتلك المواد، أما الطلاب المخفقين فيتم التعامل معهم وفق آلية أصحاب الأعذار من لائحة الاختبارات.

كما وجه الوزير الدخيل كافة الجهات المعنية بجهات الوزارة لتقديم الخدمات اللازمة كلا فيما يخصه، وكان وزير التعليم قد أجرى اتصالا هاتفيا أمس بثلاث طالبات من المدرسة الثانوية الخامسة بنجران أثناء تنويمهن في مستشفى الملك خالد من جراء القصف الغادر الذي تعرضت له المنطقة أمس وطال زجاج أحد فصول المدرسة الثانوية بحي الضيافة، حيث اطمأن على حالتهن الصحية وتمنى لهن الشفاء العاجل.

من جهة أخرى تفقد مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر بن سليمان المنيع مقر الثانوية الخامسة ومتوسطة تحفيظ القرآن الأولى ومدرسة رياض الأطفال التابعة للجمعية الخيرية بحي المخيم، اطلع من خلالها على الأضرار التي لحقت بتلك المواقع واطمأن على سلامة الحراس وعائلاتهم كما قام المنيع بإجراء اتصال هاتفي اطمأن من خلاله على الحالة الصحية للطالبات المصابات وتمنى لهن الشفاء العاجل.