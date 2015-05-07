إمام جامع خادم الحرمين: الملك سلمان يملك خبرات متراكمة اكتسبها من معايشة إخوته الملوك

تحدث الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري إمام وخطيب جامع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن العديد من صفات قائد هذه البلاد في وقت يشهد تناحر العديد من الشعوب العربية في حروب داخلية، ما جعل منه أمل الأمة وقائد سفينتها الى بر الأمان، مؤكداً أنه يملك مخزونا كبيرا وخبرات متراكمة، اكتسبها من خلال معايشته لإخوته ملوك المملكة، وقربه من صنّاع القرار السياسي، وبناء الخطط الإستراتيجية الهادفة للنهضة الحضارية المستقبلية للمملكة، إضافة إلى أن مشاركته الفعلية في الكثير من المهمات السياسية تعمّق علاقته برؤساء دول العالم وشخصياتها البارزة، من خلال بناء صداقات واضحة وصريحة جعلته مثار التقدير، والإعجاب، خارجيا وداخليا.

وقال الدكتور الشثري في حديث ل "الرياض": إن خادم الحرمين منح وقته وحياته لخدمة شعبه، ولديه اطلاع واسع بأحوال الناس ومعرفة تاريخهم وأنسابهم، إذ منحهم أكثر وقته كل يوم من حياته، مضيفاً "عرفت ذلك في شخصيته -حفظه الله- من خلال مجالسه العامرة منذ ثلاثة عقود، وهو يستقبل الناس كل يوم في عمله مرتين، ينظر في مصالحهم ويقضي حوائجهم ويستمع لقضاياهم، ويمضي معهم الساعات، ويتابع ذلك بنفسه، إضافة إلى جلسته الأسبوعية التي كان يلتقي فيها بالمواطنين في قصره العامر، يأتونه من كل مكان، فيهم العلماء والأمراء والأدباء والمفكرون ورجال السياسة والاقتصاد والأمن، ويفيض عليهم من حبه وتقديره لهم بمشاعره الجياشة وأخلاقه العالية وكرمه الفياض".

وتابع: "يحتفل أهالي الرياض بيوم عظيم من أيام الوطن، في احتضان الملك سلمان بن عبدالعزيز في قلوبهم بمناسبة توليه سدة الحكم في المملكة، وهذا الاحتفال يعبر عن الحب العميق والولاء الصادق، لهذا القائد الحكيم الذي عرفه كل مواطن على ثرى هذا الوطن، بمواقفه المشرفة، وشجاعته، وسداد رأيه، وتفانيه في خدمة الوطن والمواطنين، إنه يوم يسجل في تاريخ هذا الوطن الغالي، للاحتفاء بملك أحب شعبه فأحبوه، وجمع قلوبهم على اتفاق الكلمة، ووحدة الصف في زمن يعيش فيه أكثر الناس في صراع واختلاف وفتن".

قراءته واطلاعه جعلا منه «جامعة» متعددة المعارف متنوعة المشارب

وأكد أن هذا الاحتفاء بالملك نابع من الحب الذي يكنه الشعب لقائد مسيرتهم وباني نهضتهم، فقد عاصر بناء هذا الكيان السعودي، واستلهم الدروس والحكم من ملوك هذه الدولة المباركة إلى أن تبوأ الحكم ليقود البلاد والعباد إلى بر الأمان، وسفينة النجاة، ويواصل مسيرة العطاء والنماء للبلاد، وسيتفرع في وطنه وروح شعبه خبرته الطويلة وعطائه الممتد، ليبني هذا الوطن الشامخ بمزيد من الرفعة والرقي والتلاحم والاجتماع، مشدداً على أن تولي الملك سلمان لهذه المهمة يزيد من تلاحم المجتمع، وترابط الوطن، وتماسك بنيانه، ما جعل المملكة مضرب المثل ومحط النظر لكل الناس، ولئن كان الوطن يحتفي بملك البلاد فإن هذا القائد الفذ قد استقر حبه في قلوب رعيته، وكل يوم وهو يُطل عليهم بطلعته البهية وظهوره في عمل متواصل لإسعاد مواطنيه، وإدخال السرور عليهم، والسعي في تحقيق مطالبهم.

ويشير الشثري للعديد من المواقف من حياة الملك، "التي تسر الفؤاد"، قائلاً: "الملك سلمان قائد عظيم كثرت محاسنه وجَلَّت فضائله، وحسنت مكارمه، وحُمدت مآثره، وعظمت مفاخره، كل هذه الصفات تجلت في مجالسته مع كل الناس وخصوصاً شعبه ورعيته، فهو على الدوام يذكرهم بنعمة الاجتماع على الدين، وما حقق لهم الله من الاجتماع والتلاحم على يد المؤسس لهذا الكيان الملك عبدالعزيز، ويقول مذكراً المواطنين لقد كان الناس قبل تأسيس هذا الكيان متفرقين يعتدي بعضهم على بعض إلى أن مَنَّ الله على هذه البلاد بالملك عبدالعزيز الذي وحد المملكة شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً على قلب رجل واحد، وأصبح الناس يعيشون في أمن واستقرار ورغد العيش".

واستطرد إمام جامع خادم الحرمين: "وفي أحداث 11 سبتمبر كان الملك سلمان في مجلسه مع المواطنين بعدما تطرق للنقاش في ظل تلك الأحداث الراهنة التي تحيط بأمة الإسلام آنذاك، فقال ما ملخصه: إن العالم اليوم يغلي ويفوح بما حصل لهم من فتن وصراعات وبلادكم مستهدفة من قبل أعدائها، ولكن اجتماع قيادتها وشعبها جعلها قوية مهابة الجانب، ولن نتنازل عن شيء من ديننا وعقيدتنا لأننا نعلم ونؤمن أنه لا سبيل لعزنا ورفعتنا وسلامة وطننا إلا بالإسلام والعمل به، وكان يبث في القلوب الثبات والطمأنينة في كل الأزمات، وهذه من صفات القائد العظيم".

"وموقف آخر من حديثه الممتع في عام 1419"، يقول الدكتور الشثري "تحدث الملك أمام المواطنين في قصره العامر بمناسبة بمرور 100 عام على تأسيس المملكة، قائلاً: كانت هذه الجزيرة تعيش ردحاً من الزمن في فتن واضطراب القوي يأكل الضعيف وهلمّ جرا حتى مَنَّ الله على هذه البلاد بالدعوة وقوة السلطة، وقد كان الملك عبدالعزيز يحب أن يكون شعبه على الإسلام الصحيح، وأن يأمنوا على دينهم وأنفسهم، وأعراضهم، وأموالهم، فجاهد وبذل نفسه حتى حقق الله له ما أراد من جمع الكلمة ولم الشمل، ورأب الصدع، وتوحيد الصف، ثم جاء من بعده أبناؤه في الحكم وساروا على نهجه، وبذلك ثَبَّت الملك عبدالعزيز وأرسى قواعد الحكم وجنَّب بلاده وشعبه الفتن والصراعات".

ويواصل الشثري سرد العديد من مواقف الملك سلمان ين عبدالعزيز قائلاً: "وفي موقف آخر، تحدث رعاه الله قائلاً: إن الإسلام دين العدل والإحسان، يحث الإنسان على الكسب الحلال والاستغناء عما في أيدي الناس والبعد عن الكسب الحرام؛ لأن الإسلام هو الذي أعزنا، وهو الذي رفع ذكرنا، إذ جمع القلوب، ووحد الصف، لا كما ينادي به بعض المنتمين إلى الإسلام بالقومية من الذي يعادون وحدة الدين الإسلامي، لأن هذه الآراء، جرّت على الشعوب الوبال والدمار، أما نحن فعرب ومسلمون أعزنا الله بالإسلام، ورفع ذكرنا بالقرآن وجعل لنا قرآناً عربياً ونطقاً عربياً"، مؤكداً أن حديث الملك سلمان ينزل كالعذب الزلال ينطق بالحكمة وسداد الرأي، وله مواقف أخرى مشهودة يعجز اللسان والقلم عن سردها.

ويسلط الشثري الضوء على اهتمام الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالقراءة والاطلاع قائلاً: "لقد اهتم بالقراءة والاطلاع، وجعلها جزءاً من حياته اليومية وغذاءً لروحه، وزاداً له في يومه، وتكوَّن لديه مكتبة خاصة امتلأت بفنون العلم والمعرفة، وحوت كتباً نفيسة في علوم عدة، فأصبح بسعة اطلاعه وقراءته "جامعة" متعددة المعارف متنوعة المشارب، فما يتحدث في موضوع إلا ويأتيه من أطرافه وكأنه متخصص فيه، وأصبح الكتاب رفيقاً له في دربه على الدوام في سفره وإقامته يأنس به ويستمتع بمجالسته، وأعلم أنه إذا كلف أحداً بالكتابة في أي موضوع، أو أي مسألة شرعية أو تاريخية يبدي رأيه وملاحظاته بعد القراءة، ما يجعل الباحث يستفيد من هذه الملاحظات، وكأن الباحث الذي يعرض على الملك ما كتبه، يعيش في مكتبة علمية يجد فيها بغيته من العلم".

وختم إمام جامع خادم الحرمين حديثه مؤكداً "أقول هذا وأنا أعرف ذلك عن قرب في كتابة الأبحاث العلمية التي كان يكلفني بكتابتها –يحفظه الله–، وهي تعد بالعشرات في فنون عدة في العلوم والمعرفة، ومن خلال هذا الاطلاع الواسع والقراءة المستمرة للملك سلمان أصبح لديه معرفة واسعة الأطراف بالثقافات المختلفة والعلوم المتعددة، ولا ريب أن القراءة هي مبدأ إسلامي جاء الأمر بها والتأكيد عليها في شريعة الإسلام".