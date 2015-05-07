ولي العهد يرعى تمرين «صولـة الحـق 7»

شارك طيران الأمن وعربات وقوات الطوارئ في إفشال عمليات إرهابية خططت لها عناصر الفئة الضالة والتي جهزت إحدى المزارع ومجموعة من الاستراحات والكهوف للتحصن والتدريب قبل أن يفشل رجال الأمن البواسل هذه المخططات التي شارك فيها أكثر من 25 إرهابياً، كما شارك أفراد وضباط الطوارئ الخاصة في حرب شوارع لإخماد عمليات فوضى قام بها عدد من المتجمهرين المعتدين على أمن الوطن، جميع هذه العمليات ما هي إلا بروفات تدريبية استكمالية لقصص نجاح عديدة سطرها رجال الأمن في مواجهة كل عدو للدين والوطن.

نجاح منقطع النظير لصولة الحق 7 التمرين السنوي لقوات الطوارئ الخاصة الذي وقف رجل الأمن الأول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على جاهزية القوات المشاركة فيه، مصفقاً ومشجعاً وداعماً ومؤازراً لأبنائه أسود الأمن، الذين أقسموا أن الولاء والتضحية ستبقى شعاراً لهم ومتعاهدين أن يتماسكوا يداً بيد لمواجهة الإرهاب بجميع أشكاله المختلفة.

ولي العهد وقف على جاهزية القوات المشاركة مؤازراً أسود الأمن

الفريق المحرج: التمرين درس عسكري أمني يجسد تطور قوات الطوارئ الخاصة

المشاركون في التمرين السنوي الذي اختاروا " صدورنا دروع وأجسادنا متاريس للذود عن الوطن" شعاراً لهم، اظهروا الجاهزية العالية التي يتمتع بها رجال الأمن لمواجهة أي طارئ لا قدر الله بدرجة عالية من الإحترافية في الأداء والانضباط مرددين بقولهم إذا كان للحق جولة فإن للباطل صولات تستأصل الإرهاب من جذورة وتجفف منابعة لينعم الوطن والمواطن بالأمن والأمان.

وشهد التمرين الذي رعاه سمو ولي العهد مساء أمس فعاليات التمرين التعبوي لقوات الطوارئ الخاصة " صولة الحق 7 " تحت عنوان " جنود مخلصين للوطن محبين" وذلك بمحافظة ضرما استعراض العديد من المهارات القتالية ومنها مهارة الرماية التكتيكية، وعدد من عروض مهارات القوات الخاصة قي التدريب وقوة التحمل وعروض المهارات الميدانية القتالية، وعروض مهارات خريجي دورة مكافحة الإرهاب التأسيسية للضباط الخريجين.

إضافة إلى فرضية اقتحام مزرعة محاطة بمنطقة جبلية يتحصن بها مجموعة من الإرهابيين، وأحياء سكنية تتحصن بها عناصر ضالة تستخدم حرب الشوارع، والتي نجح أفراد قوات الطوارئ الخاصة في تنفيذ جميع المهام بنجاح كبير.

وكان في استقبال سمو ولي العهد وزير الداخلية لدى وصوله مقر الحفل معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، وقائد قوات الطوارئ الخاصة اللواء خالد بن قرار الحربي، ومساعد إدارة التدريب بقوات الطوارئ الخاصة اللواء مظلي متعب بن التهامي العنزي، وقادة القطاعات الأمنية وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

وفور وصول سموه للحفل عُزف السلام الملكي ثم شرف سمو ولي العهد الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة الذي بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج كلمة رحب فيها بسمو ولي العهد _حفظه الله_ والحضور من مدنيين وعسكريين، مهنئًا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز باختياره وليًا للعهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز باختياره وليًا لولي العهد.

وأكد أن الأمن عامة و قوات الطوارىء الخاصة خاصة تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، مرحبًا بأصحاب المعالي والسعادة قادة الأمن في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والدول الإسلامية، ومبيناً أن تمرين صولة الحق(7) بعنوان "جنود مخلصين للوطن محبين " درسًا عسكريًا أمنيًا ميدانيًا في أهدافه وفرضياته يجسد ماوصلت إليه قوات الطوارئ الخاصة من تقدم في مهاراتها المختلفة وهو نتاج دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله. - .

عقب ذلك اطلع سموه على إيجاز عن مشروع تطوير التدريب بالشراكة مع شركة علم، ثم شاهد سموه فرضية اقتحام حي سكني يتحصن به مجموعة من المطلوبين أمنيًا،

ثم ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة بعنوان (الوفاء).

بعدها شاهد سموه عرضاً مرئياً لشيلة صوت الحق (7) لقوات الطوارئ الخاصة ثم أتبعه نشيد شهداء الواجب مع أبناء الشهداء ثم سلم سمو ولي العهد على أبناء شهداء الواجب.

وفي نهاية الحفل تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد النائب الثاني لرئس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- هدية تذكارية من منسوبي قوات الطوارئ الخاصة بهذه المناسبة.

من جانبه ذكر مدير إدارة التدريب بقوات الطوارئ الخاصة اللواء مظلي متعب بن التهامي العنزي أن تمرين صولة الحق يرفع الأداء لرجال قوات الطوارئ ويعزز روح العمل الجماعي بينهم ويوصل رسالة لكل من يحاول العبث بأمن هذا الوطن أنه سيجد رجالا تتصدى له باقتدار واحترافية، لافتاً إلى أن التمرين واكب جميع المهام النهارية والليلية وتضمن جميع العروض القتالية التي أثبتت الجاهزية التامة للمشاركين فيه.