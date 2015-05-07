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احذر.. مشاكل بطاقتك الائتمانية تعرضك للإصابة بالأزمات القلبية

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احذر.. مشاكل بطاقتك الائتمانية تعرضك للإصابة بالأزمات القلبية احذر.. مشاكل بطاقتك الائتمانية تعرضك للإصابة بالأزمات القلبية
كشفت الديلى الميل البريطانية عن نتائج غريبة وخطيرة للغاية، حيث أشارت إلى أن المشاكل المتعلقة بالبطاقات الائتمانية قد ترفع فرص الإصابة بالأزمات القلبية، والتى تعد المسبب الأول للوفاة على مستوى العالم، وذلك حسب دراسة حديثة أشرف عليها باحثون من المركز الطبى بجامعة كاليفورنيا الأمريكية.

وشملت الدراسة 550 سيدة، وكشفت النتائج أن السيدات اللائى يعانين من تعثرات مالية ويتعرضن للضغوط بسبب الفواتير الضخمة للبطاقات الائتمانية يعتبرن أكثر عرضة للإصابة بالأزمات القلبية بمعدل الضعف مقارنةً بالسيدات اللائى لا يتعرضن لهذه المشاكل.

وتابعت الدراسة أن السيدات اللائى يتحصلن على أقل من 55 ألف دولار فى العام الواحد ترتفع مخاطر إصابتهن بالأزمات القلبية لأنهن قد يجدن بعض الصعوبات فى سداد فواتير بطاقات الائتمان فى موعدها، مضيفة أنه من عوامل الخطورة الشائعة أيضًا، والتى ترفع فرص الوفاة بالمرض الأخطر فى العالم، هو موت أحد الأشخاص المقربين من الإنسان.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Circulation, Cardiovascular Quality and Outcomes"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس من شهر مايو الجارى.

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مصر 365