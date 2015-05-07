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دعم رئيس مجلس الأعمال الهولندي: الإماراتيون موضع ترحيب

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دعم رئيس مجلس الأعمال الهولندي: الإماراتيون موضع ترحيب دعم رئيس مجلس الأعمال الهولندي: الإماراتيون موضع ترحيب

قال جيوفاني أنجوليني، رئيس مجلس الأعمال الهولندي في دبي لـ«البيان»: «إن إعفاء الإماراتيين من تأشيرة «شينغن» سيضاعف من أعداد السياح الإماراتيين الزائرين إلى هولندا التي تعتبر من الوجهات السياحية المفضلة لدى السائح الإماراتي»، مؤكداً أن الإماراتيين موضع ترحيب كبير في هولندا.

وأكد أن قرار الإعفاء يعكس متانة العلاقات الإماراتية مع بلدان الاتحاد الأوروبي، بما فيهم هولندا، إذ تعد الإمارات هي أول دولة في المنطقة العربية يتم إعفاؤها من «شينغن» الأوروبية، وهو ما يعكس المكانة الكبيرة التي تتمتع بها الإمارات في أوروبا، متوقعاً أن يؤسس الإعفاء تعزيزاً أكبر للعلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، بما فيها العلاقات الثنائية الإماراتية الهولندية.

وأضاف أن إعفاء الإماراتيين سيسهم في تعزيز أرقام التجارة والاستثمار بين البلدين، وسيسهم في تدفق مزيد من المستثمرين والشركات الإماراتية، لاستكشاف الفرص الواعدة في أسواق هولندا.

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