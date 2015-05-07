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وزير السياحة السريلانكي : ننظر في إعفاء الإماراتيين من تأشيرة الدخول

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وزير السياحة السريلانكي : ننظر في إعفاء الإماراتيين من تأشيرة الدخول وزير السياحة السريلانكي : ننظر في إعفاء الإماراتيين من تأشيرة الدخول

قال نافين ديسانياكي وزير السياحة والرياضة السريلانكي لـ «البيان»، على هامش زيارته الجناح السريلانكي في سوق السفر العربي في دبي، إن إعفاء الاتحاد الأوروبي للإماراتيين من تأشيرة «شينغن» حفز سريلانكا للقيام بخطوة مماثلة، مشيرا إلى أن سريلانكا ستنظر في إمكانية إعفاء الإماراتيين من تأشيرة الدخول إلى سريلانكا.

وأضاف: تربط سريلانكا والإمارات علاقات متينة وتعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري وأكبر مستثمر في سريلانكا على مستوى العالم العربي، وهناك 20 ألف إماراتي زاروا سريلانكا العام الماضي. ويذكر أن الإماراتيين يحصلون على التأشيرة لزيارة سريلانكا خلال تقديمهم طلب تأشيرة إلكترونيا عبر موقع القنصلية السريلانكية في دبي، ويتم منحهم التأشيرة بعد 24 ساعة من تقديم الطلب.

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