نحض الحكومة البريطانية على إعفاء الإماراتيين من تأشيرة الدخول

حض ديفيد بيرنز، نائب رئيس مجموعة الأعمال البريطانية، ومدير التسويق والتطوير في «يو تي واي سكسينا»، الحكومة البريطانية على النظر في إمكانية إعفاء الإماراتيين من تأشيرة الدخول للمملكة المتحدة.

وقال لـ«البيان»: «شخصياً أرى أنه ينبغي تبني مبدأ المعاملة بالمثل، حيث تسمح الإمارات للبريطانيين بزيارة الإمارات دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ومن ثم ينبغي أن تسمح الحكومة البريطانية بدخول الإماراتيين إلى المملكة المتحدة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة لدخول الأراضي البريطانية».

سائحون

وأضاف أن السياح الإماراتيين يعتبرون أكثر السياح إنفاقاً في المملكة المتحدة، ومن ثم السماح للإماراتيين بالدخول إلى الأراضي البريطانية دون تأشيرة مسبقة سيضاعف أرقام السائحين الإماراتيين الزائرين لبريطانيا، ما سيضاعف إنفاقهم، ومن ثم سيدعم الاقتصاد البريطاني.

وتابع: «أن بريطانيا والإمارات تربطهما علاقات تاريخية وثيقة، والإمارات تعتبر سوق التصدير الـ12 الأكبر لبريطانيا في العالم، وهناك مليون سائح بريطاني يزرون الإمارات سنوياً، فيما يعيش في الإمارات نحو 120 ألف بريطاني، وطبقاً للسفارة البريطانية في أبوظبي زار المملكة المتحدة 262 ألف سائح إماراتي في عام 2013 بنمو 6% عن عام 2012».

وثائق

وأصدرت المملكة المتحدة نحو 41 ألف وثيقة إلكترونية «ويفر» للإماراتيين لزيارة بريطانيا بدون تأشيرة، منذ الإعلان عن «ويفر» في الأول من يناير 2014، ويتطلب من الراغبين في السفر تعبئة تلك الوثيقة عبر الإنترنت، ثم طباعتها بنسخة ورقية، قبل 48 ساعة كحد أدنى من موعد المغادرة..

وهي تسمح للمسافرين من رجال الأعمال والسائحين من الإمارات وسلطنة عمان وقطر زيارة المملكة المتحدة مدة تصل إلى ستة أشهر دون تأشيرة مسبقة، وتكون السفرة صالحة لمرة واحدة لدخول المملكة المتحدة، وهناك خدمة الوثيقة الإلكترونية السريعة التي تتيح إصدار التأشيرة في خلال 24 ساعة بكلفة 3.475 درهم.