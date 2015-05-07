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واتس آب اليوم السابع: أسلاك الكهرباء العارية تهدد أهالى شبرا المنوفية

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استمرارًا لتفاعل القراء مع الخدمة التى أطلقها اليوم السابع، "واتس آب اليوم السابع whatsapp Youm7"، أرسل أحد القراء، استغاثة لوجود أسلاك كهرباء عارية بقرية طه شبرا، بمركز قويسنا محافظة المنوفية.

وطالب القارئ المسئولين بمحافظة المنوفية، بالتحقيق فى هذه الصور مع الإدارة المحلية بمركز قويسنا.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

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