بالصور.. طالب بالصف الرابع الابتدائى يعتدى على زميله بمطواة فى الفيوم

أرسل أحد قراء اليوم السابع، استغاثة إلى وزارة التربية والتعليم، بعد إصابة ابنه الطالب بالصف الرابع، بمدرسة دوار جبلة الابتدائية المشتركة بمركز سنورس محافظة الفيوم، بعد اعتداء زميله عليه بمطواة، عقب انتهاء الامتحان أمس.

واتهم القارئ مدير المدرسة، بأنه على دراية بأن هذا الطالب يأتى إلى المدرسة يومياً حاملاً مطواة، دون أن يقوم بمنعه أو توفير حماية لباقى الطلاب.



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جرح الطالب بالمطواة



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إصابة الطالب بضربة مطواة



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الطالب مصاب بضربة مطواة