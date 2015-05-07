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لو مريض سرطان.. المشى يحسن فاعلية الأدوية

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لو مريض سرطان.. المشى يحسن فاعلية الأدوية لو مريض سرطان.. المشى يحسن فاعلية الأدوية
نتائج جديدة ومثيرة تهم كل الرجال والنساء المصابين بالسرطانات المختلفة، كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك وفقاً لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كنساس الأمريكية.

وأشارت الدراسة إلى أن المشى بشكل منتظم لفترات متوسطة يساهم فى تحسين فاعلية الأدوية التى تستخدم فى علاج السرطان، والذى يعد من أخطر الأمراض على الإطلاق ويرفع بشكل ملحوظ فرص الوفاة.

وتابعت الدراسة أن الأورام التى تحتوى على قدر قليل من الأكسجين غالباً ما تكون شديدة الخطورة ولها مضاعفات كثيرة، ولكن ممارسة المشى يساهم فى وصول تعزيزات كافية من الأكسجين إلى السرطانات، وهو ما يحد من تطور الأورام ويعزز من فاعلية الأدوية، حيث يساعد الأكسجين على تدمير الخلايا السرطانية.

وأضاف الباحثون أن التوسط فى ممارسة الرياضة هو الأمر الأمثل بالنسبة لمرضى السرطان، ولا يسبب أى آثار جانبية، بينما لا يساهم المشى لفترات قصيرة أو الإفراط فى ممارسته فى تعزيز فاعلية الأدوية المضادة للسرطان.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس من شهر مايو الجارى.

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مصر 365

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