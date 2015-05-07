مرض "السكرى" يعجل الإصابة بالخرف والزهايمر

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة بيتسبرج، أن السكرى قد يسرع من شيخوخة الدماغ، مما يتسبب فى خطر أكبر للإصابة بالعجز المعرفى فى وقت لاحق من الحياة.

• إضرار الإصابة بالسكرى

>وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المرضى فى منتصف العمر المصابين بمرض السكرى من النوع 1 لديهم صعوبات فى الإدراك فى وقت مبكر.

وقام الباحثون بتحليل بيانات حوالى 100 شخص يعانون من مرض السكرى و81 شخصا من الأصحاء الآخرين، وذلك بعد خضوعهم للرنين المغناطيسى على الدماغ، وتم تقييم المعرفة، والتاريخ الطبى.

أظهرت صور الرنين المغناطيسى أن 33 فى المائة من المصابين بالسكر كانت لديهم مستويات عالية من الأضرار التى لحقت بالمادة البيضاء الموجودة فى الدماغ، مقارنة مع 7 فى المائة من نظرائهم غير المصابين بالسكرى.

ووجد الباحثون أيضاً، أن مرضى السكر لديهم مستويات منخفضة فى المناطق الخاصة بالتعلم، والبراعة اليدوية، والاستخبارات اللفظية.

• علامات تلف الأعصاب إشارة للإصابة بمرض السكرى

>كما وجد الباحثون خلال الدراسة علامات تلف بالأعصاب، مثل تخدير أو وخز فى الأطراف، والتى قد توضح كيف يؤثر مرض السكرى بالسلب على الدماغ.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”، وذلك فى الخامس من شهر مايو الجارى.