ليلة_الابطال - مؤتمر جوارديولا: 3-0 صعب تعويضها.. لكني فخور بلاعبي بايرن

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام برشلونة حتى جاء الهدف الأول للبلوجرانا وغير كل شيء.

تصريحات جوارديولا جاءت بعد فوز برشلونة على بايرن ميونيخ 3-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على أرض كامب نو بكتالونيا.

وبعد المباراة قال بيب في المؤتمر الصحفي: "النتيجة قوية جدا. 1-0 أو حتى مع 2-0 كانت الأمور ممكنة. لكن 3-0 تجعل المسألة صعب تعويضها".

وأضاف "أمام برشلونة أردنا السيطرة على مجريات اللعب. كنا نريد الاحتفاظ بالكرة لأنها لو باتت مع لاعبي برشلونة ستكون الأمور صعبة".

وأكمل "سيطرنا وتحكمنا في مجريات الأمور جيدا حتى سجل برشلونة هدفه الأول".

وتابع "قبل ذلك كنا في حالة جيدة. لكن بعد الهدف الأول تراجعنا بعض الشيء وافتقدنا للجرأة نوعا".

ميسي

سجل ليونيل ميسي ساحر برشلونة هدفين وأحرز نيمار جونيور الهدف الثالث.

وعن ميسي قال بيب: "لا أريد أن اقول ما أريد قوله عن ليو. لكنه ليس فقط اللاعب الرائع برشلونة لديه فريق قوي جدا خاصة في المرتدات".

واستطرد "كنا نرغب في الاستحواذ لأن هذا هو أفضل اسلوب للدفاع أمام برشلونة. لكن الأمور كانت معقدة على اللاعبين، ليس الآن بل من فترة طويلة".

وأردف "اللاعبون عانوا من أشياء كثيرة معقدة حدثت خلال الفترة الماضية. لكني فخور للغاية بهم".