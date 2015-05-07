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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2015/5/7

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2015/5/7 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2015/5/7
الصراحة والوضوح لا تعتبر دائمًا من مميزات ، فهناك مواقف يجب أن تكون فيها حذرًا من الإفصاح عما فى داخلك.

على مستوى العمل والمال


>يشهد اليوم حالة من الإرهاق حيث ينبغى أن تنجز الكثير من الأعمال، لا تتسرع فى اتخاذ القرارات فأنت على موعد مع نجاح قريب.

على مستوى العلاقات العامة


>هناك خطوات جديدة فى حياتك تجعلك تشعر بأنك أصبحت أفضل من قبل وأن الحياة فيها الكثير من الأفراح فى طريقها لك.

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مصر 365

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