حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2015/5/7

الصراحة والوضوح لا تعتبر دائمًا من مميزات برج الجوزاء، فهناك مواقف يجب أن تكون فيها حذرًا من الإفصاح عما فى داخلك.إعلان - Ads إعلان - Ads
>يشهد اليوم حالة من الإرهاق حيث ينبغى أن تنجز الكثير من الأعمال، لا تتسرع فى اتخاذ القرارات فأنت على موعد مع نجاح قريب.
>هناك خطوات جديدة فى حياتك تجعلك تشعر بأنك أصبحت أفضل من قبل وأن الحياة فيها الكثير من الأفراح فى طريقها لك.
على مستوى العمل والمال
>يشهد اليوم حالة من الإرهاق حيث ينبغى أن تنجز الكثير من الأعمال، لا تتسرع فى اتخاذ القرارات فأنت على موعد مع نجاح قريب.
على مستوى العلاقات العامة
>هناك خطوات جديدة فى حياتك تجعلك تشعر بأنك أصبحت أفضل من قبل وأن الحياة فيها الكثير من الأفراح فى طريقها لك.