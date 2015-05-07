حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/7/5

يمتاز مواليد برج الجدى بالمثالية والحنان ما يجعله شخصية فعالة فى محيط الحياة العائلية والعملية، يعتبر برج العظماء حيث ينحدر منه الكثير من الشخصيات الاجتماعية ذات التأثير الفعال.إعلان - Ads إعلان - Ads
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العمليةعليك أن تتحمل الأعباء هذا اليوم بروح مرحة، تترقى سريعًا فى الوظائف بمجهودك وهذا يكون محل تقدير من رؤسائك، استمر فى طريقك فأنت إنسان مثابر جدًا.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفيةحاول أن تضفى على علاقتك بالحبيب بعض الابتكارات والكثير من المشاعر الدافئة حتى تسير العلاقة فى طريق الرومانسية والسعادة.
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