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حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/7/5

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حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/7/5 حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/7/5
يمتاز مواليد برج الجدى بالمثالية والحنان ما يجعله شخصية فعالة فى محيط الحياة العائلية والعملية، يعتبر برج العظماء حيث ينحدر منه الكثير من الشخصيات الاجتماعية ذات التأثير الفعال.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية
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عليك أن تتحمل الأعباء هذا اليوم بروح مرحة، تترقى سريعًا فى الوظائف بمجهودك وهذا يكون محل تقدير من رؤسائك، استمر فى طريقك فأنت إنسان مثابر جدًا.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية
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حاول أن تضفى على علاقتك بالحبيب بعض الابتكارات والكثير من المشاعر الدافئة حتى تسير العلاقة فى طريق الرومانسية والسعادة.

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مصر 365

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