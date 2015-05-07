حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/5/7

مواليد برج الثور لا يخوضون فى التفاصيل الصغيرة التى تفقدهم طاقتهم، ويهتمون أكثر بالنتائج التى تؤهلهم لمنصب القيادة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>حياة جديدة على المستوى العاطفى تلوح فى الأفق تجلك ترى كل شىء جميل وينعم الاستقرار بينك وبين الحبيب.
>أنت دائمًا تعطى للآخرين فرصة للنيل منك، كن مترقبًا لأفعالك باستطاعتك أن تقيم الفرص المتاحة لك حتى لا تضع نفسك فى مواقف محرجة.
>الصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، لا تترك نفسك فريسة للمرض أو الإرهاق عليك أن تتبع تعليمات الطبيب.
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توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى
>حياة جديدة على المستوى العاطفى تلوح فى الأفق تجلك ترى كل شىء جميل وينعم الاستقرار بينك وبين الحبيب.
على مستوى العلاقات العامة
>أنت دائمًا تعطى للآخرين فرصة للنيل منك، كن مترقبًا لأفعالك باستطاعتك أن تقيم الفرص المتاحة لك حتى لا تضع نفسك فى مواقف محرجة.
على مستوى الصحة
>الصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، لا تترك نفسك فريسة للمرض أو الإرهاق عليك أن تتبع تعليمات الطبيب.
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