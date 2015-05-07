حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/5/7

يتميز مواليد برج الأسد بالكرم والحنان لكنه يرى نفسه على صواب فى جميع الظروف، تنصحك الأبراج يوم الخميس أن تستمع إلى آراء الآخرين وإلا ستكون مقيمًا فى برج عاجى بعيدًا عن الناس. توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

>اليوم تحصد نتائج أعمالك السابقة، ولهذا ستشهد الكثير من الأحداث فى محيط العمل، لا تجعل النجاح يثنيك عن السير فى طريقك عليك الاستمرار للوصول لحلمك. توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

>هناك شخص يحاول إثارة انتباهك قد يكون المناسب لك فى المرحلة المقبلة، افتح الباب للحب حتى تدفئ حياتك العاطفية فى المرحلة المقبلة.

شبكةعيونالإخبارية

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