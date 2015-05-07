حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/5/7

يمتاز مواليد برج الحمل بحب المغامرة يكتشفون دائمًا أن اختيار الصديق قبل الطريق من الأمور التى يجب أن ينظروا إليها فى المرحلة المقبلة. توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

>تقدم أعمالك ببطء على الرغم من أنك إنسان ناجح ومثابر، اسع لتحطيم الحواجز وتكسير القيود دون التخلى عن مكانك فى الريادة. رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى الحياة العاطفية لعام 2015

>يبدو يوم الخميس مثاليًا أن تقضى وقتًا مميزًا مع الحبيب فأنت قد انشغلت عنه فى الفترة السابقة ما أدى إلى إصابة العلاقة بالفتور، يمكن أن تشاهدا فيلمًا سينمائيًا أو عشاءً رومانسيًا.

شبكةعيونالإخبارية

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