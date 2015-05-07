حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/5/7

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

عاطفتك الجياشة تجعلك إنسانًا اجتماعيًا بالدرجة الأولى، وهذا سيؤثر على قراراتك فى مواقف كثيرة، ضع العاطفة فى حيز العلاقات الشخصية والعائلية، حتى لا تصطدم مع الواقع.>خريطتك المستقبلية فى طريقها للتغيير، كن متيقظًا وترقب النتائج فأنت على خطى طريق النجاح.>العلاقات الفاشلة لا تجلب السعادة لأى طرف خذ خطوة جادة فى إنهائها حاول أن تفكر بقدر من الحكمة حتى لا يكون هناك خسائر أخرى لكلا الطرفين.