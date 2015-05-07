حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/5/7

عاطفتك الجياشة تجعلك إنسانًا اجتماعيًا بالدرجة الأولى، وهذا سيؤثر على قراراتك فى مواقف كثيرة، ضع العاطفة فى حيز العلاقات الشخصية والعائلية، حتى لا تصطدم مع الواقع.إعلان - Ads إعلان - Ads
>خريطتك المستقبلية فى طريقها للتغيير، كن متيقظًا وترقب النتائج فأنت على خطى طريق النجاح.
>العلاقات الفاشلة لا تجلب السعادة لأى طرف خذ خطوة جادة فى إنهائها حاول أن تفكر بقدر من الحكمة حتى لا يكون هناك خسائر أخرى لكلا الطرفين.
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توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية
>خريطتك المستقبلية فى طريقها للتغيير، كن متيقظًا وترقب النتائج فأنت على خطى طريق النجاح.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية
>العلاقات الفاشلة لا تجلب السعادة لأى طرف خذ خطوة جادة فى إنهائها حاول أن تفكر بقدر من الحكمة حتى لا يكون هناك خسائر أخرى لكلا الطرفين.
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