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حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/5/7

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حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/5/7 حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/5/7
عاطفتك الجياشة تجعلك إنسانًا اجتماعيًا بالدرجة الأولى، وهذا سيؤثر على قراراتك فى مواقف كثيرة، ضع العاطفة فى حيز العلاقات الشخصية والعائلية، حتى لا تصطدم مع الواقع.

توقعات ماجى فرح لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>خريطتك المستقبلية فى طريقها للتغيير، كن متيقظًا وترقب النتائج فأنت على خطى طريق النجاح.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية


>العلاقات الفاشلة لا تجلب السعادة لأى طرف خذ خطوة جادة فى إنهائها حاول أن تفكر بقدر من الحكمة حتى لا يكون هناك خسائر أخرى لكلا الطرفين.
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مصر 365

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