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حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/5/7

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حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/5/7 حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/5/7
مواليد من أكبر مميزاتهم تحمل الصعاب يعتبرون شمعة تحترق لتضىء طريق كل من حولها، لكنهم كثيرو العناد.

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية


>تعتبر المحرك الرئيسى لعملك ولذلك عليك ألا تتحمل أكثر من طاقتك حتى لا تنفد سريعًا ولا تستطيع أن تكمل المشوار الذى بدأته.

على مستوى الحياة العاطفية


>يحاول الشريك أن يتقرب لك ولكنك منشغل عنه، العلاقة على وشك الانهيار، حاول أن تصلح الأخطاء سريعًا للوصول إلى حياة هادئة، وإلا ستخسر كثيرًا فى وقت لا ينفع فيه الندم.

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مصر 365

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