حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/5/7

مواليد برج العذراء من أكبر مميزاتهم تحمل الصعاب يعتبرون شمعة تحترق لتضىء طريق كل من حولها، لكنهم كثيرو العناد.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تعتبر المحرك الرئيسى لعملك ولذلك عليك ألا تتحمل أكثر من طاقتك حتى لا تنفد سريعًا ولا تستطيع أن تكمل المشوار الذى بدأته.
>يحاول الشريك أن يتقرب لك ولكنك منشغل عنه، العلاقة على وشك الانهيار، حاول أن تصلح الأخطاء سريعًا للوصول إلى حياة هادئة، وإلا ستخسر كثيرًا فى وقت لا ينفع فيه الندم.
توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية
>تعتبر المحرك الرئيسى لعملك ولذلك عليك ألا تتحمل أكثر من طاقتك حتى لا تنفد سريعًا ولا تستطيع أن تكمل المشوار الذى بدأته.
على مستوى الحياة العاطفية
>يحاول الشريك أن يتقرب لك ولكنك منشغل عنه، العلاقة على وشك الانهيار، حاول أن تصلح الأخطاء سريعًا للوصول إلى حياة هادئة، وإلا ستخسر كثيرًا فى وقت لا ينفع فيه الندم.