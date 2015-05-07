حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/5/7

يمتاز مواليد برج العقرب بأنهم قادرون على إنجاز أكثر من مهمة فى نفس الوقت كما أنهم يتمتعون بقدرات خارقة على قلب المواقف فى صالحهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ليس جيدًا أن تكون إنسانًا كتومًا فهذا يجعلك متهمًا بالدهاء، حاول أن تكون شخصًا متعاونًا مع الآخرين فالدنيا يوم لك ويوم عليك.
>عليك دعم موقفك بتقديم بعض الأمور التى ستجعل الحياة تسير فى طريق أفضل قليل من المرح والتفاؤل قادر على صنع الكثير فى يومك.
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توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية
>ليس جيدًا أن تكون إنسانًا كتومًا فهذا يجعلك متهمًا بالدهاء، حاول أن تكون شخصًا متعاونًا مع الآخرين فالدنيا يوم لك ويوم عليك.
توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية
>عليك دعم موقفك بتقديم بعض الأمور التى ستجعل الحياة تسير فى طريق أفضل قليل من المرح والتفاؤل قادر على صنع الكثير فى يومك.
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