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مورينيو: أنا مثل البرتغاليين القدامى .. رحالة ومستكشف

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مورينيو: أنا مثل البرتغاليين القدامى .. رحالة ومستكشف مورينيو: أنا مثل البرتغاليين القدامى .. رحالة ومستكشف

شبه جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لتشيلسي نفسه بالرحالة البرتغاليين الذي اكتشفوا القارات في العصر القديم.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدير فني لتشيلسي "أنا مثل البرتغاليين القدامي مستكشف وأحب الترحال والتغيير والتجربة".

وتابع "عدت للدوري الإنجليزي بعدما ذهبت دورت حول أوروبا، ذهبت إلى إيطاليا وإسبانيا، وبحثت عن العائلة التي تحبني وعدت إلى البطولة التي أحبها".

وعاد مورينيو إلى قيادة تشيلسي بعد 6 سنوات من رحيله عن الفريق عام 2007 بعدما قاده لثلاث سنوات من النجاحات.

وأضاف مورينيو "في الفترة الأولى كنت أسعى لتغيير عقلية تشيلسي ليصبح فريق دائم التتويج بالبطولات، والآن أعود لأجعل الفريق يستقر في القمة".

وأكمل المدير الفني البرتغالي "ما ينقصني مع تشيلسي كان دوري الأبطال فقط، وهو ما سأتوج به هنا آجلا أم عاجلا".

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