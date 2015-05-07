حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/5/7

يمتاز مواليد برج القوس، بالطموح الذى يجعلهم يصلون لأحلامهم، وهذا يجعلهم يصنعون أعمالاً مميزة ومثالية تضاف إلى رصيد نجاحهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>يوم الخميس مثالى للقيام بالكثير من النجاحات غير المتوقعة حتى تحتفل بثمرة تعبك لتفخر بأفعالك وإنجازاتك العملية.
>عطلة نهاية الأسبوع تعتبر فرصة للبعد عن ضغوط العمل، والعودة بطاقة جديدة مع بداية الأسبوع فستطيع أن تعطى أكثر وبحماس.
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توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية
>يوم الخميس مثالى للقيام بالكثير من النجاحات غير المتوقعة حتى تحتفل بثمرة تعبك لتفخر بأفعالك وإنجازاتك العملية.
توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية.
>عطلة نهاية الأسبوع تعتبر فرصة للبعد عن ضغوط العمل، والعودة بطاقة جديدة مع بداية الأسبوع فستطيع أن تعطى أكثر وبحماس.
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