حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/5/7

يمتاز مواليد برج القوس، بالطموح الذى يجعلهم يصلون لأحلامهم، وهذا يجعلهم يصنعون أعمالاً مميزة ومثالية تضاف إلى رصيد نجاحهم. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

>يوم الخميس مثالى للقيام بالكثير من النجاحات غير المتوقعة حتى تحتفل بثمرة تعبك لتفخر بأفعالك وإنجازاتك العملية. توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية.

>عطلة نهاية الأسبوع تعتبر فرصة للبعد عن ضغوط العمل، والعودة بطاقة جديدة مع بداية الأسبوع فستطيع أن تعطى أكثر وبحماس.

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شبكةعيونالإخبارية

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