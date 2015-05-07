حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/5/7

يتميز مواليد برج الميزان أنهم يرون الحياة لا يوجد فيها منطقة وسطى وهذا ما يجعل التعامل معهم صعبًا، لكنهم طيبون إلى أبعد الحدود. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

>لا تلتفت للدسائس والمكائد فى محيط العمل فأنت قادر على تجاوز الأزمات بكل نجاح، سبيلك العمل الجاد وتقديم اقتراحات أفضل فى كل مرحلة. توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

>الحب يعتبر وقودًا لحياتك حتى تستطيع أن تبدع فى جميع النواحى، تعتبر هدية صغيرة وباقة من الورود كفيلة بأن تشعل نار الحب بينك وبين الحبيب، وتجعل الحياة أفضل.

>

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365