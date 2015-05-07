توقعات الأبراج يوم الخميس 2015/5/7

حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/5/7

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

>يمتاز مواليد برج الحمل بحب المغامرة يكتشفون دائمًا أن اختيار الصديق قبل الطريق من الأمور التى يجب أن ينظروا إليها فى المرحلة المقبلة.>تقدم أعمالك ببطء على الرغم من أنك إنسان ناجح ومثابر، اسع لتحطيم الحواجز وتكسير القيود دون التخلى عن مكانك فى الريادة.

رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى الحياة العاطفية لعام 2015

>يبدو يوم الخميس مثاليًا أن تقضى وقتًا مميزًا مع الحبيب فأنت قد انشغلت عنه فى الفترة السابقة ما أدى إلى إصابة العلاقة بالفتور، يمكن أن تشاهدا فيلمًا سينمائيًا أو عشاءً رومانسيًا.

حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/5/7

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2015/5/7

على مستوى العمل والمال

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/5/7

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/5/7

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/5/7

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/5/7

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/5/7

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

> مواليد برج الثور لا يخوضون فى التفاصيل الصغيرة التى تفقدهم طاقتهم، ويهتمون أكثر بالنتائج التى تؤهلهم لمنصب القيادة.>حياة جديدة على المستوى العاطفى تلوح فى الأفق تجلك ترى كل شىء جميل وينعم الاستقرار بينك وبين الحبيب.>أنت دائمًا تعطى للآخرين فرصة للنيل منك، كن مترقبًا لأفعالك باستطاعتك أن تقيم الفرص المتاحة لك حتى لا تضع نفسك فى مواقف محرجة.>الصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، لا تترك نفسك فريسة للمرض أو الإرهاق عليك أن تتبع تعليمات الطبيب.> الصراحة والوضوح لا تعتبر دائمًا من مميزات برج الجوزاء، فهناك مواقف يجب أن تكون فيها حذرًا من الإفصاح عما فى داخلك.>يشهد اليوم حالة من الإرهاق حيث ينبغى أن تنجز الكثير من الأعمال، لا تتسرع فى اتخاذ القرارات فأنت على موعد مع نجاح قريب.>هناك خطوات جديدة فى حياتك تجعلك تشعر بأنك أصبحت أفضل من قبل وأن الحياة فيها الكثير من الأفراح فى طريقها لك.> عاطفتك الجياشة تجعلك إنسانًا اجتماعيًا بالدرجة الأولى، وهذا سيؤثر على قراراتك فى مواقف كثيرة، ضع العاطفة فى حيز العلاقات الشخصية والعائلية، حتى لا تصطدم مع الواقع.>خريطتك المستقبلية فى طريقها للتغيير، كن متيقظًا وترقب النتائج فأنت على خطى طريق النجاح.>العلاقات الفاشلة لا تجلب السعادة لأى طرف خذ خطوة جادة فى إنهائها حاول أن تفكر بقدر من الحكمة حتى لا يكون هناك خسائر أخرى لكلا الطرفين.>يتميز مواليد برج الأسد بالكرم والحنان لكنه يرى نفسه على صواب فى جميع الظروف، تنصحك الأبراج يوم الخميس أن تستمع إلى آراء الآخرين وإلا ستكون مقيمًا فى برج عاجى بعيدًا عن الناس.>اليوم تحصد نتائج أعمالك السابقة، ولهذا ستشهد الكثير من الأحداث فى محيط العمل، لا تجعل النجاح يثنيك عن السير فى طريقك عليك الاستمرار للوصول لحلمك.>هناك شخص يحاول إثارة انتباهك قد يكون المناسب لك فى المرحلة المقبلة، افتح الباب للحب حتى تدفئ حياتك العاطفية فى المرحلة المقبلة.>مواليد برج العذراء من أكبر مميزاتهم تحمل الصعاب يعتبرون شمعة تحترق لتضىء طريق كل من حولها، لكنهم كثيرو العناد.>تعتبر المحرك الرئيسى لعملك ولذلك عليك ألا تتحمل أكثر من طاقتك حتى لا تنفد سريعًا ولا تستطيع أن تكمل المشوار الذى بدأته.>يحاول الشريك أن يتقرب لك ولكنك منشغل عنه، العلاقة على وشك الانهيار، حاول أن تصلح الأخطاء سريعًا للوصول إلى حياة هادئة، وإلا ستخسر كثيرًا فى وقت لا ينفع فيه الندم.> يتميز مواليد برج الميزان أنهم يرون الحياة لا يوجد فيها منطقة وسطى وهذا ما يجعل التعامل معهم صعبًا، لكنهم طيبون إلى أبعد الحدود.>لا تلتفت للدسائس والمكائد فى محيط العمل فأنت قادر على تجاوز الأزمات بكل نجاح، سبيلك العمل الجاد وتقديم اقتراحات أفضل فى كل مرحلة.>الحب يعتبر وقودًا لحياتك حتى تستطيع أن تبدع فى جميع النواحى، تعتبر هدية صغيرة وباقة من الورود كفيلة بأن تشعل نار الحب بينك وبين الحبيب، وتجعل الحياة أفضل.> يمتاز مواليد برج العقرب بأنهم قادرون على إنجاز أكثر من مهمة فى نفس الوقت كما أنهم يتمتعون بقدرات خارقة على قلب المواقف فى صالحهم.>ليس جيدًا أن تكون إنسانًا كتومًا فهذا يجعلك متهمًا بالدهاء، حاول أن تكون شخصًا متعاونًا مع الآخرين فالدنيا يوم لك ويوم عليك.

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

>عليك دعم موقفك بتقديم بعض الأمور التى ستجعل الحياة تسير فى طريق أفضل قليل من المرح والتفاؤل قادر على صنع الكثير فى يومك.

حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/5/7

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية.

حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/7/5

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/5/7

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

> يمتاز مواليد برج القوس، بالطموح الذى يجعلهم يصلون لأحلامهم، وهذا يجعلهم يصنعون أعمالاً مميزة ومثالية تضاف إلى رصيد نجاحهم.>يوم الخميس مثالى للقيام بالكثير من النجاحات غير المتوقعة حتى تحتفل بثمرة تعبك لتفخر بأفعالك وإنجازاتك العملية.>عطلة نهاية الأسبوع تعتبر فرصة للبعد عن ضغوط العمل، والعودة بطاقة جديدة مع بداية الأسبوع فستطيع أن تعطى أكثر وبحماس.>يمتاز مواليد برج الجدى بالمثالية والحنان ما يجعله شخصية فعالة فى محيط الحياة العائلية والعملية، يعتبر برج العظماء حيث ينحدر منه الكثير من الشخصيات الاجتماعية ذات التأثير الفعال.>عليك أن تتحمل الأعباء هذا اليوم بروح مرحة، تترقى سريعًا فى الوظائف بمجهودك وهذا يكون محل تقدير من رؤسائك، استمر فى طريقك فأنت إنسان مثابر جدًا.>حاول أن تضفى على علاقتك بالحبيب بعض الابتكارات والكثير من المشاعر الدافئة حتى تسير العلاقة فى طريق الرومانسية والسعادة.> يمتاز مواليد برج الدلو بالتناقض فى مواقف كثيرة لذا يجب أن يكونوا أكثر توازنًا فيما يتعرضون له من مواقف فى الحياة العامة .>اليوم هناك كثير من الأحداث غير متوقعة، حاول أن تحقق أكبر المكاسب فدائمًا كل مرحلة لها حلاوتها ونجاحها المترقب.

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

>مواليد برج الدلو تظهر فى حياتهم اليوم ملامح جديدة تؤثر بشكل إيجابى فى الحياة العاطفية ما تؤدى إلى شعور مملوء بالسعادة والدفء العاطفى.

حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/5/7

يمتاز مواليد برج الحوت بالمثالية والحنان، يسعون للخير بين الناس فهم يشعرون بالسعادة عندما يرونها فى عيون الآخرين.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

>ستشهد اليوم أحداثًا سعيدة فى الحياة العملية، أنت على موعد مع يوم حافل بالأخبار السارة والإنجازات الباهرة.>حب جديد يدق الباب لا تتردد بفتح الباب، فأنت على موعد مع الحبيب اليوم لقضاء يوم مميز تظل ذكراه خالدة على مر الأيام.