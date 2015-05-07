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حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/5/7

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حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/5/7 حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/5/7
يمتاز مواليد بالتناقض فى مواقف كثيرة لذا يجب أن يكونوا أكثر توازنًا فيما يتعرضون له من مواقف فى الحياة العامة .

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية


>اليوم هناك كثير من الأحداث غير متوقعة، حاول أن تحقق أكبر المكاسب فدائمًا كل مرحلة لها حلاوتها ونجاحها المترقب.

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية


>مواليد برج الدلو تظهر فى حياتهم اليوم ملامح جديدة تؤثر بشكل إيجابى فى الحياة العاطفية ما تؤدى إلى شعور مملوء بالسعادة والدفء العاطفى.

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مصر 365

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