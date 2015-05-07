التليجراف: السعودية تظهر فى الساحة الدولية كقوى عربية عظمى جديدة

نشرت صحيفة التليجراف تقريرا يرصد التحركات الأخيرة للمملكة العربية السعودية فى المنطقة بما فيها حملتها العسكرية ضد الحوثيين باليمن المعروفة باسم "عاصفة الحزم"، مؤكدة أن السعودية تسعى للظهور كقوى عظمى عربية جديدة فى الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى تنامى دور المملكة فى مواجهة التدخل الإيرانى فى المنطقة، ومحاولته استخدام جماعة الحوثيين لتحويل اليمن إلى دولة تابعة لسياسات الجمهورية الإسلامية، وذروة هذا الدور كان فى قيادة السعودية لحلف عسكرى عربى هو الأضخم من نوعه لتوجيه ضربات عسكرية لإضعاف القدرات العسكرية لجماعة الحوثيين وكتائب الجيش الموالية للرئيس المخلوع على عبد الله صالح.

وأشار التقرير إلى استخدام السعودية إلى صفوة أسلحتها الدفاعية لشن عاصفة الحزم، متمثلة فى 100 طائرة مقاتلة من أحدث الطرز، ومشاركة العديد من الدول المهمة فى المنطقة بالتحالف العسكرى الذى تقوده للحفاظ على أمنها القومى، الذى بات مهددا فى حال سقوط اليمن بقبضة الجمهورية الإسلامية.

وتطرق التقرير إلى خطط المملكة لاستثمار ما يقدر بـ150 مليار دولار لتوسيع قدرات المملكة العسكرية والدفاعية، مشيرا إلى قدومها بالمرتبة الرابعة فى قائمة الدول الأكثر إصرافا على مجالات الأمن والدفاع بـ80 مليار دولار، بعد كل من أمريكا والصين وروسيا، وسابقة كل من فرنسا وبريطانيا.



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