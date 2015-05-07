آشتون كارتر: إقامة منطقة عازلة فى سوريا تتطلب مهمة قتالية كبيرة

أكد وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر أن إقامة منطقة إنسانية آمنة فى سوريا تتطلب "مهمة قتالية كبيرة" تقاتل خلالها القوات الأمريكية تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتشددة والجيش السوري.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى مساء اليوم الأربعاء، عن كارتر أمام أعضاء من الكونجرس الأمريكى تأكيده على التحديات التى تنطوى عليها إقامة منطقة عازلة، محذرا من أن حكومات أخرى فى المنطقة قد لا تكون مستعدة للمساهمة فى إقامة مثل هذه المنطقة.

وأشار كارتر أمام أعضاء اللجنة الفرعية لمخصصات الدفاع إلى أنه "سيكون علينا خوض قتال لإقامة مثل هذه المنطقة، وبعد ذلك القتال من أجل الحفاظ عليها، ولهذا فإن هذه مسألة يصعب التفكير فيها".

>وأضاف أن تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتشددة من جهة وقوات النظام السورى من الجهة الأخرى "ستتحدى" هذه المنطقة الآمنة.

من جهته، صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسى أن القادة الأمريكيين وضعوا خططا طارئة لإقامة منطقة آمنة بالتشاور مع نظرائهم الأتراك.

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