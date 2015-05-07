بالصور.. تفاصيل زيارة وزير الزراعة لقرية "الأمل" بالقنطرة شرق

قام الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء أشرف عبد العزيز، رئيس هيئة التعمير، والدكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، وعدد من قيادة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بجولة تفقدية مسائية بشرق قناة السويس لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير منشآت مشروع "قرية الأمل" بقطاع القنطرة شرق والمخصصة لشباب الخريجين وصغار المزارعين والمقامة على مساحة أربعة آلاف فدان، والتى تعتبر النواة الأولى لتنفيذ مشروع استصلاح المليون فدان طبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتأتى هذه الزيارة بهدف متابعة الموقف التنفيذى لما يجرى من أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة قرية الأمل وإنشاء الصوبات الزراعية الحديثة، والتى بلغ إجماليها عدد 514 صوبة زراعية، بالإضافة إلى عدد 68 بيتا زراعيا مصممة جميعها على أحدث وسائل تكنولوجيا الرى الحديث وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، بالإضافة إلى عدد 530 منزلا ريفيا.

كان وزير الزراعة قد قام بجولة مكوكية تضمنت زيارته لعدد من المحافظات، والتى استهلها بزيارة موقعى الزراعة المحمية، والميكنة الزراعة بمحافظة القليوبية، وتفقدِ شون وصوامع طوخ، للوقوف على استعدادات استلام القمح من المزارعين المحاسب عطية سالم رئيس بنك الائتمان فتح جميع الشون الترابية والبالغة 196 شونة بمختلف المحافظات تيسيرا على المزارعين فى توريد محصولهم، على أن تكون الأولوية للسحب طبقا للبرامج المحددة.

وأكد هلال على أهمية الزراعات المحمية، فيما يخص تحسين الإنتاجية وزيادتها وتقليل التكلفة وترشيد استخدام المياه، لافتا أن السبب وراء زيادة أسعار المحاصيل الزراعية والخضر خلال الفترة الأخيرة ترجع إلى دخول الوسطاء والعروات المختلفة وخاصة الفترة التى تسمى بفصل العروات.

وفى ختام الجولة قام الوزير والمحافظ ومرافقيهم من القيادات بعبور قناة السويس شرقا لزيارة قرية الأمل والوقوف على حجم ما تم إنجازه من أعمال تطوير ورفع كفاءة القرية والاطمئنان على استكمال توصيل كافة المرافق الأساسية وتجهيز الصوبات الزراعية وتدعيمها بشبكة الرى والكهرباء ومياه الشرب النقية وأعمال شبكة الطرق الداخلية ودفع عجلة العمل بالمشروع استعدادًا للانتهاء من كافة الأعمال خلال ثلاثة أشهر على الأكثر لتسليمها للشباب وصغار المزارعين والمستثمرين لبدء التشغيل الفعلى للمشروع تزامنا مع الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة.



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وزير الزراعة والمحافظ أثناء الزيارة



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الوزير والمحافظ أثناء الجولة



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أحد المنازل بقرية الأمل



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المحافظ يتحدث لوفد وزارة الزراعة



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الوزير والمحافظ فى داخل الصوب الزراعية بقرية الأمل



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أثناء تفقد الزراعات بقرية الأمل



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على شاطئ القناة اثناء الزيارة