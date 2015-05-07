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الموسيقار الألماني رومان بونكا يعزف أشهر أعماله بمسرح الجنينة 15 مايو

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الموسيقار الألماني رومان بونكا يعزف أشهر أعماله بمسرح الجنينة 15 مايو الموسيقار الألماني رومان بونكا يعزف أشهر أعماله بمسرح الجنينة 15 مايو

رومان بونكا مع الابنودى ومنير

يقدم الموسيقار الألمانى رومان بونكا مجموعة من أشهر أعماله بالحفل الذى يقيمه على مسرح الجنينة بحديقة الازهر،وذلك فى الثامنة ونصف مساء الجمعه 15 مايو.

رومان بونكا الذى اشتهر في بعد تلحينه وتوزيعه لغالبية أغاني محمد منير، كان قد بدأ مشواره الفني مع فريق أمريو، وقدم مزيجًا من الروك والجاز والموسيقى العالمية، وتحولت الفرقة في الهند وأفغانستان وتركيا والمغرب.

بونكا الذي يعد حاليًا من أشهر عازفي العود بالعالم، يقوم أيضًا بالعزف على الجيتار، ودفعه شغفه بالنغمات الشرقية وموسيقى النيل للتجوال بين تونس والقاهرة ودمشق وحلب وبيروت وصنعاء، كما قدم أعماله الموسيقية مع عازف الإيقاع الهندي تريلوك جورتو، وعازف الإيقاع التركي أوكاي تيمز.

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