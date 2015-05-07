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جو رعد يرد بقسوة على عادل كرم: هل تريد أن تكون موديلاً في الكليبات؟

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جو رعد يرد بقسوة على عادل كرم: هل تريد أن تكون موديلاً في الكليبات؟ جو رعد يرد بقسوة على عادل كرم: هل تريد أن تكون موديلاً في الكليبات؟

الأربعاء 06-05-2015 18:38

لا تكاد تخلو حلقة من برنامج "هيدا حكي" دون أن يتناول مقدّمه عادل كرم الفنان جو رعد باسكيتش طريف قد يصل أحياناً إلى حد السخرية، ولا يكاد يمرّ اسكيتش عنه دون أن يقوم جو بالرد بأسلوب طريف وأحياناً قاس.
فقد علّق عادل كرم على الصور التي نشرها جو وهو يغسل سيّارة في عيد العمال بسؤاله "هل تريد أن تقصّ الشعر أو تغنّي أو تغسل سيارات؟"، فأجابه جو عبر حسابه الخاص على "تويتر" بأسلوب ساخر وذكي إنه لا يزال صانع جمال، ويغنّي وأنه سيمثل ويقدّم برنامجاً، وسأل بدوره عادل، هل هو ممثل أم مقدم برامج أو موديل في كليب، في إشارة إلى مشاركته الفنانة يارا في كليب "ما بعرف".
شاهدوا عادل كرم يعلّق على صور جو رعد

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