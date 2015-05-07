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ابنة حسن مصطفى تكذب الشائعات: والدي حي يرزق

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ابنة حسن مصطفى تكذب الشائعات: والدي حي يرزق ابنة حسن مصطفى تكذب الشائعات: والدي حي يرزق

الأربعاء 06-05-2015 21:14

نفت ابنة الفنان حسن مصطفى كل الشائعات التي سبق ولاحقت والدها مفادها أنه قد توفي، حيث أن الفنان يرقد حالياً في غرفة العناية المركزة.

وأكدت نجلاء حسن مصطفى من خلال حسابها الخاص على موقع "فيس بوك" أن والدها ما زال حي يرزق وحالته مستقرة في غرفة العناية المركزة، ووصفت الصحافيين مطلقي الشائعات بأنهم بلا ضمير، كما ذكرت أسماء بعض المؤسسات الإعلامية التي أطلقت خبر الوفاة، فكتبت: "الوالد الغالي حي يرزق و مازال في العناية المركزة وحالته شبه مستقرة ولمروجي الإشاعات أن يمتنعون"، وأضافت: "صحافة غير مهنية وصحفيون بغير ضمير".

 

 

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