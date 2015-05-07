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ما هي المفاجأة التي يُخبّئها أحمد عزّ لزينة؟

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ما هي المفاجأة التي يُخبّئها أحمد عزّ لزينة؟ ما هي المفاجأة التي يُخبّئها أحمد عزّ لزينة؟

الأربعاء 06-05-2015 22:16

بعد أن أجرت الممثلة المصرية زينة مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي، وكشفت خلالها عن تلقّيها تهديدات من أنصار أحمد عز بإيذائها وإيذاء طفليها، كتبت سارة درويش محامية عز، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام" قائلةً: "مش أنا اللي هرد على المهزلة دي، عز هو اللي هيرد".

ما يعني أنه ثمة مفاجأة يحضّرها عز لزينة رداً على اتهاماتها له.

 

 

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