اللون الأبيض هو الأبرز في إطلالات النجمات مؤخراً

أقيمت مؤخراً العديد من الحفلات والمناسبات التي دعت نجمات هوليوود للتأنق والظهور بأجمل الإطلالات، فبين عرض أرماني المميز في ميلانو وحفل Billboard Latin Music Awards في مدينة ميامي وافتتاح فيلم Hot Pursuit في لوس أنجلوس شاهدنا إطلالات أنيقة كان يجب أن نعرضها عليك لتتوجي الأجمل بينها.

لفتنا الحضور البارز للون الأبيض بين إطلالات هذا الأسبوع، ففي احتفال المصمم Giorgio Armani برز هذا اللون في أجمل الإطلالات، منها: إطلالة الممثلة كيت بلانشيت Cate Blanchett، وإطلالة النجمة الكبيرة صوفيا لورين Sophia Loren، حيث تألقت كل منهما ببدلة بيضاء مميزة حملت توقيع المصمم نفسه، بينما اختارت جينيفر لوبيز Jennifer Lopez إطلالة درامية رائعة لحضور حفل Billboard فخطفت الأنظار بحضورها كالعادة.

وقد ظهر اللون الأبيض في تنسيقات عصرية أيضاً، إذ ارتدته سكارليت جوهانسون Scarlett Johansson مع معطف طويل وحذاء أنيق باللون البيج الناعم، واختارت أوليفيا باليرمو Olivia Palermo أن تنسق تنورتها البيضاء الأنيقة مع قميص مخطط وجاكيت برتقالي جميل وأكملت إطلالتها بحقيبة صفراء عصرية.

وفي حفل الـMet Gala الذي جرى منذ يومين، أطلت كل من النجمة أماندا سيفرايد Amanda Seyfried بفستان أبيض من "جيفنشي" Givenchy والنجمة أوما ثورمن Uma Thurman بفستان أبيض من "أتيلييه فيرساتشي" Atelier Versace. كذلك لم يغب اللون الأبيض عن إطلالة سلينا غوميز Selena Gomez، كيم كاداشيان Kim Kardashian، وزانغ زيي Zhang Ziyi التي اختارت فستانا من تصميم كارولينا هيريرا Carolina Herrera.



كما شاهدنا العديد من الإطلالات الجذابة التي اتخذت من أناقة الأسود عنواناً لها، منها: إطلالة سارة جيسيكا باركر Sarah Jessica Parker، وإطلالة عارضة الأزياء الرائعة كارولينا كوركوفا Karolina Kurkova، بالإضافة للعارضة كريستين تيغان Christine Teigen التي اختارت فستاناً بتصميم عصري بسيط لآخر إطلالاتها.

جمعنا لك في الصور أعلاه 20 إطلالة أنيقة من نجمات هذا الأسبوع لتستوحي منها ما يناسب إطلالتك.