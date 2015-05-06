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وزير التموين في ندوة على هامش معرض الأغذية الإفريقي غدًا بقاعة المؤتمرات

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وزير التموين في ندوة على هامش معرض الأغذية الإفريقي غدًا بقاعة المؤتمرات وزير التموين في ندوة على هامش معرض الأغذية الإفريقي غدًا بقاعة المؤتمرات

وزير

تُعقد غدًا الخميس، ندوة حول معرض الأغذية الإفريقي، يديرها الإعلامي أسامة كمال مع وزير التموين  والتجارة الداخلية، خالد حنفي، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر .

يذكر، أن معرض الغذاء الإفريقي “فود أفريقيا”  للصناعات الغذائية، انطلق اليوم الأربعاء، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والذي يشارك فيه أكثر من 200 شركة تمثل 25 دولة عربية وإفريقية وأجنبية من بينها والإمارات والكويت ولبنان والأردن وتونس وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وبولندا واليونان والهند وروسيا وغيرها من الدول الأخرى، والذي تنظمه مجموعة كونسبت وIFP اللبنانية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

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