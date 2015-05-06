ما حقيقة شراء مهند فيلا في هولندا ومغادرته اسطنبول؟

لم يخيّب أشهر نجوم تركيا الممثل كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند أمل صديقه مزين المشاهير الكوافير الشهير آدم ترزي، فوافق على أن يكون شاهداً على عقد قرانه من عروسه عائشة.

وخلال توقيعه العقد لوحظ ارتدائه خاتم صمّم له خصيصاً مطبوع عليه حرفيّ b وk وهما أول حرف من اسمه ومن إسم حبيبته المصممة (باشاك ديزير) التي لم ترافقه إلى حفل الزفاف، ومضى على علاقتهما العاطفية عام ونصف العام.

وخلال الحفل نفى خبر شرائه فيلا فاخرة في هولندا للإقامة فيها، وأكّد أنه لا يمكنه العيش فترة طويلة خارج وطنه تركيا.

وحضر حفل الزفاف عدد من مشاهير الفن والرياضة والسياسة.

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