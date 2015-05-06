أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ما حقيقة شراء مهند فيلا في هولندا ومغادرته اسطنبول؟

Google+ Print
ما حقيقة شراء مهند فيلا في هولندا ومغادرته اسطنبول؟ ما حقيقة شراء مهند فيلا في هولندا ومغادرته اسطنبول؟

الأربعاء 06-05-2015 14:49

لم يخيّب أشهر نجوم تركيا الممثل كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند أمل صديقه مزين المشاهير الكوافير الشهير آدم ترزي، فوافق على أن يكون شاهداً على عقد قرانه من عروسه عائشة.
وخلال توقيعه العقد لوحظ ارتدائه خاتم صمّم له خصيصاً مطبوع عليه حرفيّ b  وk وهما أول حرف من اسمه ومن إسم حبيبته المصممة (باشاك ديزير) التي لم ترافقه إلى حفل الزفاف، ومضى على علاقتهما العاطفية عام ونصف العام.
وخلال الحفل نفى خبر شرائه فيلا فاخرة في هولندا للإقامة فيها، وأكّد أنه لا يمكنه العيش فترة طويلة خارج وطنه تركيا.
وحضر حفل الزفاف عدد من مشاهير الفن والرياضة والسياسة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي